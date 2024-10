Era 2007 cuando la actriz cubana Lis Vega dio por primera vez el "Sí, acepto", y se arrepintió casi de manera inmediata dejando la boda sorpresivamente, así se lo reveló en entrevista con la periodista Matilda Obregón, quien en ese entonces hizo la cobertura de la ceremonia para TVNotas.

"Sí, me casé para vender la boda a TVNotas porque no teníamos dinero, ¿me equivoqué?, no, no me equivoqué, tenía mucha necesidad económica y mucha gente que mantener", expresó Lis.

Lis explicó que fue su madre, Marta Elena Gálvez, la que se dio cuenta que las cosas estaban mal, porque descubrió a su entonces yerno Federico Díaz besándose con otra mujer y se lo dijo a su hija, quien reflexionó y se dio cuenta que eso no estaba bien, por lo que habló con su flamante esposo.

"Le dije: ´¿sabes qué?, esto es una farsa´, y me senté frente a su familia y la mía, les dije: ´discúlpame, qué bueno que vinieron, gracias, yo me voy, esto es una farsa´ y me fui".



Aunque no se dio a conocer la noticia hasta cuatro meses más tarde, época en que se filtraron una serie de fotografías en las que Lis besaba a otro hombre, por lo que, en ese momento, se llegó a especular que ella había sido la causante de la separación, aunque no había sido así.

Una popera en San Lázaro: El trabajo como diputada de Federica Quijano, de Kabah, y un polémico voto

Difícil momento pasa Federica de Kabah

La cantante y diputada Federica Quijano, explicó en el programa Sale el Sol que como madre está pasando una situación muy difícil, ya que su hijo Sebastián acaba de ser diagnosticado con epilepsia, lo que ha complicado más su condición ya que también vive con autismo.

"Generalmente todas las personas con trastornos del espectro autista llegan a esa parte, cuando llegan quizás a la adolescencia es cuando se les despierta", dijo en relación a la epilepsia, pues contó que recientemente le dio una convulsión.

Entre las cosas que ha tenido que enfrentar con su hijo menor, están una mordida muy fuerte y manotazos, pero Federica explicó que está tomando dos tipos de terapia, con un terapeuta y un psiquiatra, para poder manejar la situación y ayudar a Sebastián.

"Tengo que seguir trabajando para darle una vida digna, para que no lo tengan que llevar a un psiquiátrico o a algún lugar donde puedan hacerle cosas horribles", expresó conmovida.

Christian Nodal en "La corazonada".

La poca creatividad de Nodal

Esta semana Angéla Aguilar llegó a los 21 años, y como era de esperarse su esposo la sorprendió con una felicitación especial, brindó con ella en medio de un círculo de rosas y fuegos artificiales, momento que compartió en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Feliz 21 vuelta al sol, vida mía".

Pero como a los fans del cantante y también a los de sus exparejas no se les pasa nada, comenzaron a hacer observaciones, como que es casi el mismo mensaje que le escribió a Cazzu en diciembre pasado, cuando la argentina cumplió 30 años, "Feliz vuelta al sol, mi vida"; incluso la ambientación es muy parecida, a media luz y rosas rojas.

Pero no es la única coincidencia que ha tenido con sus novias, comenzando porque el tema De los besos que de ti, se lo ha cantado a Belinda, Cazzu y ahora a Angéla, su esposa, también les regaló a las tres en distintos momentos, un bolso Hermes, valuado en alrededor de 860 mil pesos; detalles que no han gustado a los seguidores de las cantantes y que han puesto en medio de las críticas a Nodal por las forma en que ha llevado sus relaciones.

FOTO: Archivo

Rafael Inclán se disculpa

"Me metieron en una bronca, no sé quién, si fue alguien de prensa o algún barbero, pero fue a decir cosas que ni siquiera yo dije", explicó el actor Rafael Inclán, luego de pasar días en medio de la polémica, cuando volvió a salir a la luz un video donde dijo que México tenía una ama de casa para los siguientes seis años, refiriéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en algunos medios se agregó la palabra "sirvienta".

"Yo nunca mencioné la palabra ‘sirvienta’, he dicho lo de ‘ama de casa’ porque es la realidad, qué honor que todas las amas de casa puedan llegar a tener un puesto así; ya pedí disculpas y para adelante”, explicó el actor

Inclán comentó que supo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había aceptado sus disculpas y eso era algo que lo tenía más tranquilo; además descartó cualquier encuentro con la mandataria.

"Ella tiene problemas mucho más importantes que atender que recibir a un actor", dijo Inclán.

Inclán recordó que la política siempre ha sido objeto de tema en la comedia, donde los actores siempre han sido muy incisivos en su crítica, pero que ha aprendido que ahora tiene que tener cuidado al hablar de las cosas.

Foto: Instagram @jlo

JLO abrió su corazón

Una reflexión profunda sobre su vida amorosa, es la que realizó la cantante Jennifer López durante una entrevista con la publicación Interview, en la cual habló por primera vez de su divorcio con el actor Ben Affleck.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, declaró JLo.

Lopez comentó que en este momento de su vida lo que más necesitaba era estar soltera, y lamentó no haber aprendido nada de sus anteriores fracasos amorosos, pero es que solía amar estar en una relación y anhelaba envejecer con alguien para sentirse completamente feliz, pero que tras 30 años finalmente aprendió la lección.

Jennifer también compartió su entusiasmo por la libertad que siente en esta nueva etapa de su vida: “Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, estar en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo quien vuela por mi cuenta?"