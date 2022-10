A un año de que la plataforma StarzPlay llegara a México, se anunció que cambia de identidad con “Lionsgate+” como nuevo nombre en 35 países que incluyen Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y exceptúan a EE.UU. y Canadá, donde seguirá siendo simplemente STARZ.

El servicio de streaming anunció su cambio de nombre e imagen en un evento en el que desfilaron los talentos que forman parte del elenco de tres series que están por estrenar, los cuales son:



"Señorita 89" segunda temporada

La escritora Lucía Puenzo explicó a los medios que la serie que plasmó el lado oscuro del mundo del modelaje y los certámenes de belleza dará un salto en el tiempo a la década de los 90 con los medios de comunicación con un papel crucial y la discriinación que ejercían en la televisión en aquella época. “Esta serie podríamos verla hoy pero eso no quita que tengamos que seguir contando estas historias que queramos que haya más cambio en el universo del feminismo, racial y político”, dijo Puenzo.

Para esta segunda temporada se integran las actrices mexicanas Dolores Heredia y Yoshira Escárrega, quienes comenzarán a grabar con el resto del elenco el próximo 17 de octubre.

"Yellow"

Se trata de una alianza de la plataforma con The Immigrant Produce, donde esta serie es la primera producción en español que se rueda. A la cabeza estarán la actriz Tessa Ía como Dan y Lizeth Selene como Nico, dos fugitivas que roban un taxi para escapar de las autoridades pero con el coche tienen que llevarse a Richie (Martín Saracho) el taxista , que resulta ser un expiloto de Fórmula 1 con tendencias suicidas.

“Para mí esta historia demuestra cómo la amistad viene a salvarnos de problemas que nos llevan a lugares oscuros de nuestras cabezas; me parece muy importante que se esté hablando de la salud mental”, señaló Saracho.



"Nacho"

Esta particular serie cuenta la historia biográfica de la estrella española del porno: Nacho Vidal mostrando el lado humano pero a la vez la surrealista vida que lleva. “Ver mi vida en la pantalla para mí es fuerte, me he tenido que ir a llorar varias veces y sólo con el guión. Revivir una vida es fuerte”, aceptó Vidal, quien además hace apariciones propias en algunas escenas. “Soy el doble de pene de la serie porque no encontraban a ningún actor que diera la talla ni que consiguiera tener una erección”, dijo. La serie se estrena el 11 de diciembre.

Además de estas series los suscriptores de la ahora llamada Lionsgate tendrán acceso a la biblioteca de contenido de Starz y contenido nuevo que se agrega cada mes.



