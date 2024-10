Liam Payne cumplió uno de sus sueños, ser papá, el cantante y exintegrante de One Direction que murió tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, tuvo un hijo al que llamó Bear Grey, lo tuvo cuando tenía apenas 24 años y era pareja de la música Cheryl, conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud. Ella fue jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction, aunque su relación comenzó años después.

Liam y Cheryl dejaron de ser pareja un año después del nacimiento de Bear, sin embargo, mantuvieron una buena y cercana relación que el permitió al cantante ver crecer a su hijo, quien se convirtió en su inspiración.

"A mí me encanta hacer buena música para mis fans, pero cuando haces algo que le encanta a tu hijo, es lo mejor que te puede pasar", dijo en una entrevista para "People".

Confesó que siempre quiso ser un papá joven y asumía lo que eso significaba, ser protector y disfrutar de la magia de la paternidad.

Liam Payne con su hijo Bear Grey.

"Siempre quise ser un padre joven, pero realmente no esperaba estar en esta situación", agregó. "Tuve a mi hijo a una edad temprana y uno piensa que será algo mágico, que un día crecerás y te convertirás en la persona que se supone que debes ser. Pero me costó mucho encontrar mi lugar. Pensé que papá cuida de todos, eso es lo que hace"

Payne también reflexionó sobre lo rápido que estaba creciendo su hijo Bear, y aunque casi no compartía fotos del pequeño, circula un par de ellas en donde se observa lo rápido que creció su retoño, de ser un bebé a un niño de siete años.

"Ya era enorme cuando nació. Pasé junto a un bebé en el parque y pensé: '¡El mío nunca fue tan pequeño!' Siempre fue enorme. Lo miré y pensé: '¿Dónde se fue mi pequeño bebé?'".

Tras la desintegración de One Direction, Payne emprendió una carrera musical en solitario y cuando visitó México en 2018 habló de su lado más familiar con la música y de la importancia de supervisar qué escuchan los hijos.

"Como papá no sé cómo vayan a evolucionar las cosas así es que voy a tratar de proteger a mi hijo lo más que pueda”, dijo entonces.

Bear Grey, el hijo de Liam Payne, tiene siete años; en mayo, su padre compartió esta foto en sus redes sociales y escribió: "Quiero estar un día en cartelera papi".

Payne formó One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran en forma individual en el programa de talentos "The X Factor"; los exintegrantes se despidieron de Liam con conmovedores mensajes, pero fue el de Louis Tomlinson el que emocionó al hablar del pequeño Bear.

"Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que la banda, hablando por teléfono durante horas, recordar todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir escenario contigo otra vez, pero no fue así. Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que fue su padre", se lee en el mensaje compartido hace unas horas en Instagram.

