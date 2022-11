Liam Gallagher prende al Corona Capital con los clásicos de Oasis

Tan solo las baquetas contando "1, 2, 3" para comenzar el primero de sus temas de la noche, bastaron para que el numeroso público que se decidió por Liam Gallagher en lugar de Paramore, lanzara un grito ensordecedor en uno de los inicios más intensos de la segunda fecha del Corona Capital.

Muchos murmuraban, y se preguntaban como era posible que el exvocalista de "Oasis" no tuviera el segundo escenario en importante después del principal, pero las dudas no importaron cuando Gallagher convirtió al Agua Rifada en el escenario principal durante su hora de concierto.

Lo reducido del espacio permitió una cercanía y una intimidad mucho más cercana con Gallagher, que la que pudiese existir en otra tarima de las 5 colocadas para el festival.



"¿Quién es fan de Oasis?" Gritó Gallagher, y el público se emocionó, "Más fuerte ¿Quién es fan de Oasis?" insistió el vocalista, y el público volvió a asentir con una bulla envolvente.

Gente arriba de hombros, vasos volando por todos lados, publico abrazado, otros brincando, otros hasta dejando derramar las lágrimas, la música con la que crecieron regresó, no con la banda completa, pero volvió, así lo aseguró Gabriel Talota.

"Que te digo, me hubiera gustado ver a la banda completa pero no se puede, pero estar aquí escuchar la música con la que crecí, desde que me empezó a gustar la música desde los 12 o 13 años, es algo muy cabrón", expresó en entrevista Gabriel.

Los gritos para Gallagher eran multiples, tantos que no se lograba entender lo que la gente gritaba al artista, luego de varias canciones, y un recorrido por su propia discografía y la de "Oasis", llegó el tema más esperado.

"Wonderwall", que muchos esperaron durante años volviera con la banda completa.

No pudo ser, pero si logró llegar de la mano de Gallagher, conmoviendo, en la previa de la banda estelar de la noche, Arctic Monkeys.

Entre un "Olé olé olé olé" Gallagher desapareció junto a su banda.

ayef/rcr