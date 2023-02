Leticia Calderón recibió llamada de su ex Juan Collado el Día de San Valentín

La actriz Leticia Calderón informó que su expareja el abogado Juan Collado le llamó desde la cárcel el pasado 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín y dejó en claro que todavía mantiene una buena relación con él a pesar de todos los problemas que han vivido juntos.

“Me llamó (Juan), nos felicitamos, hablamos de los hijos, mi hijo Carlo y Luciano me llevaron flores, estuve trabajando todo el día, pero nos abrazamos, nos besamos, pero es el amor más puro que puedo sentir”.

Durante la presentación de la telenovela “El amor invencible” que se estrenará el próximo lunes en Las Estrellas, Calderón informó que Collado ya está mejor de salud y le agradece que le haya dado unos hijos muy hermosos.

“(La comunicación) siempre buena, evidentemente al principio no por como sucedieron las cosas, obviamente no pero poco tiempo después yo lo único que he propiciado es que su padre vea a sus niños, mis niños vean a su padre.

“Y llevarnos bien, yo siempre lo he dicho, le voy a vivir eternamente agradecida por haberme dado esos dos hijos maravillosos y dentro de lo que cabe me dio una buena vida”, mencionó.

La actriz sabe que es un ejemplo para muchas mujeres que están pasando por la misma situación, de cuidar a sus hijos sola e incluso de pasar por infidelidades como le ocurrió ella con su exesposo, actual pareja de la también actriz Yadhira Carrillo.

“Yo siempre he dicho que ocho de cada 10 mujeres hemos sido engañadas y a las otras dos todavía no les han dicho. Siempre he pensado que soy la primera (en haber sido engañada), ni seré la última y hay que seguir adelante" .

Calderón se siente tranquila, porque asegura que lo dio todo mientras estuvo casada con el padre de sus hijos Juan Collado, no se sinte culpable porque sabe que ella no fue la que falló, y aunque sabe que no es perfecta, reconoce que trató de hacer lo mejor en esa relación.

“Afortunadamente tuve a dos grandes amores por los cuales continuar y la vida sigue, yo me siento contenta porque di lo mejor en la relación, entonces yo no me siento mal, no me siento culpable, no puedo decir que fallé, tampoco fui perfecta, seguramente tuve errores, pero no me arrepiento de nada de lo que yo hice, yo apapaché, yo quise, admiré y respeté”.

Su hijo Luciano cumple 19 años

Hoy es el cumpleaños de su hijo Luciano por lo que su mamá Leticia Calderon subió un par de videos a sus redes sociales felicitándolo, cantándole las mañanitas desde temprano, mientras él estaba en cama.

“19 años de inmenso amor y alegría”, escribió la actriz en el post de este clip, junto a una fotografía en donde sale ella con sus dos hijos.

