Leticia Calderón fue drogada en un restaurante: "No sé ni cómo llegué a mi casa"

El tema del alcohol es algo que Leticia Calderón tiene muy presente ahora que sus hijos son adolescentes, la actriz de 54 años sabe que el consumo es algo normal en las fiestas, pero está consciente del peligro que conlleva, ella misma lo vivió hace años.

Calderón relató al program "De primera mano" cómo hace muchos años la drogaron en un restaurante con una bebida alcohólica, fue tan grave, que no recuerda con claridad cómo llegó a su casa.

“A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante. Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo", relató.

La protagonista de la telenovela "Esmeralda" reconoció que fue muy arriesgado que se saliera del lugar en el estado en el que se encontraba, y más aún que manejara, pues pudo atropellar a alguien; aunque también sabe que pudo haber sufrido abuso sexual de no haber reaccionado a tiempo.

"Yo llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta", recordó.

Es una mamá buena onda

Leticia Calderón permite que sus hijos beban alcohol cuando están en casa, pues comenta que prefiere que sea en ese lugar donde lo hagan para que cuenten con su supervisión.

La exesposa del abogado Juan Collado, detenido y encarcelado desde 2019, acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero, relató que controla la manera de beber de sus hijos y los amigos de éstos.

"Yo les he dado permiso (de beber alcohol), creo que soy una mamá bastante abierta. Cuando van a la casa los chicos, les digo: ‘aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botella", explicó.



rad