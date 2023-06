Leti Calderón se siente en libertad

La actriz Leticia Calderón está cumpliendo cuatro décadas de carrera artística, y lo celebra con su debut en plataformas digitales, con el estreno de la serie Madre de alquiler.

“Me halaga mucho que hayan confiado en mí y que mi trabajo pueda encajar ahora en otro formato; considero que me va a abrir muchos caminos”, dice,

La actriz interpreta en la serie, ya disponible en Netflix, a Nora Huizar, una mujer sin escrúpulos y elitista que gusta de manipular a sus hijos. y que está al frente de una poderosa industria farmacéutica.

La historia, que llega a 190 países, cuenta la historia de Yeni (Shaní Lozano), una chica que se ve orillada a ser la madre sustituta de una pareja de empresarios muy poderosos, con tal de salvarle la vida a su padre.

Leticia celebra que las plataformas tengan la libertad de abordar temas como el vientre de alquiler, un recurso reproductivo aún ilegal en México; así como los distintos tipos de discriminación.

Para muestra, la discriminación por discapacidad, pues en la historia uno de los bebés que la protagonista da a luz tiene el síndrome del pie equino varo (los pies torcidos).

La actriz se dice familiarizada, debido a lo que ha tenido que vivir con su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down.

“En todo el mundo hay personas con discapacidad, la diferencia es que en otros países hay apoyo, hay respeto, hay aceptación. Me toca porque en nuestro país no se tiene consideración hacia estas personas, porque no tenemos conciencia de todas las discapacidades que hay”.

Originalmente, Madre de alquiler iba a salir a la luz en 2013 a través de Televisa, pero los directivos decidieron no seguir adelante debido a la temática, razón por la que la actriz celebra que éste sea el momento ideal para abordarla.

“Por todo lo que se ha logrado con los grupos de mujeres, sobre el tema de la inclusión, de todos los grupos que existen hoy en día. Además de ser indígena, Yeni es una mujer que lucha con la clase social, es una madre soltera como tantas que existen en México y en el mundo, que sacan a sus hijos adelante”.