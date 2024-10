Leonor Maldonado lo cuenta sin problema: un día mientras rodaba su documental en Tamaulipas, le tocó presenciar una balacera y unas tres persecuciones al mismo tiempo.



"Estaba con uno de los fotógrafos (Julio Llorente), en su primer día, en una procesión de danza en la ciudad cuando nos agarró una balacera. Estábamos en un coche y no sabíamos bien qué era, le bajamos a la música y fue escuchar como que estaban rafagueando y fue bajar, pegarnos a la pared y aventarse al piso. Yo estaba en un momento de vida de quiebre y eso a mí me estaba jalando (la violencia), esa ciudad estaba en guerra y todo el tiempo estaban pasando cosas", narra.



Y este fin de semana llega a cines el trabajo por el que la bailarina y coreógrafa puso en riesgo su vida, pero siempre con el objetivo de contar una historia luminosa en medio de todo eso.



"M20/Matamoros Ejido 20", el cual retoma una danza creada por hombres de los barrios más peligrosos tamaulipecos, mostrando una masculinidad diferente.



"Conocí la danza por un video que me enseñaron y cuando los vi bailar sentí que sus historias de vida eran las que estaban bailando, aparte que me emocionó profundamente, dije que valía la pena encontrar los motivos para tener una nueva manera de moverse", recuerda Maldonado.



"Contacté a Rodrigo el protagonista, estuvimos como tres meses hablando por teléfono hasta que me dijo que querían conocerme y ahí verían si quisieran hacer algo. Me di cuenta que son cuerpos que bailan por otras cosas, como la guerra (entre narcos) y dijeron que sí, era 2017. Yo lo que veía era un lado sensible que, aunque no lo enseñaron al principio, porque obviamente son descuidados, al final nos cuidaron de todo lo que pasaba", abunda.



Desde un inicio, comenta Maldonado, sabía que se metía a un lugar peligroso por la vioencia que se vive a diario. Era lidiar con gente a la que se le debía pedir permiso para no caer en provocaciones o malentendidos.



"No todo están involucrados en cosas así, pero justo lo que hice fue verlos de otra manera. Algo muy poderoso, que se dice en el documental, es que las señoras que se cruzan la calle cuando los ven, son la misma que les aplaude cuando bailan. No es justo ver a todos lo hombres de barrio de esa manera, su danza deja ver toda una mezcla de grises, de que sus historias nunca son blanco y negro, algo que se ha repetido mil de veces en reportajes, películas y mil cosas", subraya la creativa.



El documental, antes de su llegada a salas, recorrió festivales de cine como el Tolouse, Morelia y FICUNAM, además de haber estado nominado al premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

