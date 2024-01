Leonardo García se defiende de la inmobiliaria que lo acusa de fraude

Leonardo García responde a la inmobiliaria que lo acusó de haber cometido fraude por, presuntamente, usar recibos falsos en un juicio de desalojo como comprobantes de pago y aclara que no cesará con el proceso legal que ya emprendió contra esta misma empresa por haberlo desalojado, asegura, ilegalmente.

Esta mañana, el actor acudió a la Fiscalía de la CDMX para ratificar su denuncia y al ser cuestionado por los medios de comunicación, no solo negó los señalamientos en su contra; sino que dejó entrever que es la inmobiliaria quien ha cometido varias irregularidades.

“¿Cómo vamos a falsificar recibos de algo que se hizo a través de una transferencia? Manifiestan: ‘el contrato es de 13 millones de pesos, y los 4 millones que le reconocemos es lo único que hay’. Ni siquiera Leonardo pudo presentar esas pruebas, quedaron como inadmitidas. Y aquí lo delicado de la inmobiliaria (es)¿qué le hizo al dinero?”, dijo Carlos Mata, abogado del actor, al programa Venga la Alegría.





Por su parte, el hijo de Andrés García aseguró que todo estuvo viciado, que la empresa miente y que quieren hacerle pagar por cuestiones que a él no le corresponden: "metieron que rentas, metieron que multas... que tengo que pagar todo, y que mis cuentas bancarias no son. Le digo (al abogado): ‘¿pues qué onda?, ¿no estás siendo juez y parte?’. (Eso) es lo que estamos tratando de demostrar”.

García también mantuvo la versión de que jamás estuvo enterado de que existía una sentencia de desalojo, contrario a las declaraciones de las inmobiliaria que establecen que el actor asistió a varias de las audiencias: “Estoy en trauma. O sea, yo no tenía ni idea, el abogado no me notificó, no me dijeron que habíamos perdido el juicio. ¿Cómo te pondrías si llegan a tocarte la puerta así?, dices ‘¿qué está pasando?”, agregó.

Asimismo, destacó que los daños que sufrió el departamento que habitaba hasta 2023, no fueron responsabilidad suya. Incluso, recalcó que varios de sus vecinos se quejaron de desperfectos: "fuimos todos los vecinos. Era el techo, era la parte de abajo, ¿yo qué, también vivo en la parte de abajo?, no, yo estoy hasta arriba. Están aventando cosas para justificarlo”.

Por último, se dijo dispuesto de llegar a un acuerdo para no perder su patrimonio: "Queremos un arreglo del millón que metí. Si te debo yo seis, pues llegamos a un arreglo, que es lo que se debe hacer; pero si no te enteras de nada y te dice el abogado que todo está bien... yo por confiado, me sumé con él porque los vecinos lo pusieron, pero nunca me avisó absolutamente nada”, concluyó.

