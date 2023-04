Leonardo García llega a Acapulco para estar presente en el funeral de su padre, Andrés García

La tarde de ayer y tras luchar por varios meses contra las complicaciones de salud que la cirrosis hepática le ocasionaron, el actor Andrés García perdió la vida a la edad de 81 años.

La noticia comenzó a circular en redes sociales y fue su viuda, Margarita Portillo, quien confirmó el deceso del protagonista de "Pedro Navaja" a través de su cuenta oficial de Instagram: "Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús", escribió.

Portillo también detalló que los funerales del primer actor darían inicio este miércoles 5 de abril en su casa de Acapulco, hasta donde varias celebridades se trasladaron para poder darle el último adiós. Al ligar también llegó Leonardo García, uno de los hijos de Andrés y con quien lamentablemente estuvo peleado hasta los últimos días de su vida.

El actor acudió a dar el último adiós a su padre en Acapulco Foto: Instagram

La presencia del también actor causó revuelo entre los medios de comunicación, a quienes confesó que llegó al puerto con la intención de poder ver a su padre en vida, pero lamentablemente la muerte los sorprendió y evitó que pudieran reunirse una última vez: "Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia", dijo García a las cámaras de el programa "El gordo y la flaca", visiblemente afectado.

Leonardo también explicó que por el deterioro en el estado físico de su padre ya no pudieron hablar, ni siquiera por teléfono, pero la intención de reconciliarse y poder retomar su relación era algo mutuo.

Sobre la ausencia de su hermano mayor, Andrés García Jr., el histrión aseguró que no sabe si se reunirá con la familia pues él "tiene otros temas" que no quiso detallar.

Recordemos que Andrés padre y su hijo Leonardo se distanciaron luego de que éste mandara un comunicado a los medios asegurando que su madrastra, Margarita, mantenía incomunicado a su padre, que no les permitía verlo y hasta les ocultaba información sobre sus avances médicos. Esta situación no sólo lo alejó de su padre, también hizo que Portillo le negara la entrada a su casa.

Sin emabrgo, lo que el exgalán de telenovelas no pudo hacer en vida, sí lo hizo en muerte, ya que a su llegada a la casa de Portillo, Leonardo no sólo la saludó sino que intercambiaron algunas palabras y por supuesto compartieron su dolor ante esta pérdida.

Leonardo no pudo evitar las lágrimas al estar frente al féretro del primer actor. Foto: Captura de pantalla

