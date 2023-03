Lázaro Cárdenas vuelve a la vida en el Zócalo; proyectan escenas de película "1938"

Lázaro Cárdenas volvió a la vida en el Zócalo de la Ciudad de México.

A poco más de un año de haber sido filmada con Ianis Guerrero (Club de Cuervos) en el papel protagónico, se dieron a conocer esta noche las primeras imágenes de la película "1938", en la que se ve al expresidente durante el proceso de la expropiación petrolera.

"Ante la intransigencia de las compañías petroleras, hay que expropiar", se ve al mandatario diciendo en el interior de un automóvil.

Parte del filme dirigido por Sergio Olhovich (Esperanza y Fray Bartolomé de las Casas) se rodó en las instalaciones del propio Palacio Nacional, cosa que se ve en los poco más de 20 segundos que dura el material.

"El papel me absorbió por completo: subí 15 kilos para interpretar al General y pasé dos meses conociendo toda su biomécanica, la articulación de su voz, para darle profundidad humana, que es lo que se ve", señala Ianis poco después de la proyección.

"Más allá de las preferencias políticas de cada quien, no por nada hay muchas escuelas con su nombre, un personaje que después de varias generaciones sigue siendo recordado, tan sólo estamos en el 85 aniversario y se habla de su legado", apunta.

Desconoce si la familia del político ya vio parte del largometraje, pero recuerda que previo al rodaje se entrevistó con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien estaba contento por la manera seria en que se trataría a su padre.

Ianis aclaró que en esta ocasión fue Presidencia quien invitó al realizador Olhovich a proyectar el teaser en el marco del aniversario de la expropiación, subrayando que el gobierno no tiene ninguna relación con la producción.

Detrás de 1938 se encuentra Corazón Films y la cooperativa Katarsis, contando con los beneficios del Eficine, que permiten a personas morales y físicas destinar el 10 por ciento su ISR en la hechura de cine mexicano.

"Yo no soy político, soy actor, y lo que hicimos fue mostrar el trabajo final de algo que hicimos. Yo no me dedico a la política, tengo mis propias ideas que son muy personales y respeto todas las demás", recalca el histrión.

"Si se da esta oportunidad, de que la gente vaya conociendo el trabajo, hay que tomarla, porque al final lo que se desea es mostrar historias", añade.

A 1938 le falta rodar dos escenas para el corte final. Aún se desconoce la fecha de salida y si esta será en cines o streaming.



