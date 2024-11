Esta semana, la familia Sodi se reunió en un evento privado para despedir a la periodista Ernestina Sodi y madre de la actriz Camila Sodi. Aunque el encuentro fue discreto, un video que circula en redes ha llamado la atención y provocado comentarios encontrados.

En el clip, Thalía, hermana de la fallecida, aparece dentro de una camioneta, retocándose el maquillaje antes de llegar al Panteón Francés, lo que generó críticas de algunos usuarios en redes sociales. “¿Y para qué se maquilla? Cuando uno pasa por una dolorosa pérdida, lo último en lo que piensa es en maquillarse y arreglarse”, comentó un usuario, mientras otros defendieron su derecho a manejar el duelo a su manera.

La situación también generó la reacción de Laura Zapata, quien decidió no asistir al funeral para evitar que la atención se centrara en ella debido a su relación de altibajos con la intérprete de "Amor a la mexicana" y Ernestina.

Un usuario en X (antes Twitter) etiquetó a Zapata en una publicación en la que se decía que, pese a que la actriz no acudió, su hermana Thalía sí estuvo presente, aunque “cero afligida y maquillándose como si fuera llegando a una fiesta.” Ante esta etiqueta, Zapata respondió incrédula: “¿Cómo? ¿Maquillada?”, sin añadir más comentarios.

En medio de la polémica, Thalía ya había hecho un llamado a la privacidad, anunciando en redes que se retiraría temporalmente para vivir su duelo en paz: “Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz”.

Por su parte, Laura Zapata compartió en redes que no asistió a los eventos fúnebres, en cambio honró la memoria de Ernestina en una reunión familiar con sus parientes paternos: “Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor. Me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo”, escribió.

Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar.



A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre.



Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean.



Ayer me… pic.twitter.com/Mux8KsrjBr — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 10, 2024