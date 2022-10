Laura Zapata llama basura, gusano y piltrafa a Gustavo Adolfo Infante

Luego de las acusaciones que habría recibido Verónica Castro por supuestamente acosar a menores de edad, por las que la actriz dijo que cancelaría su cuenta de Twitter hasta que el comunicador Gustavo Adolfo Infante se disculpara. Laura Zapata salió a la defensa y tal parece que la hermanastra de Thalía ya siguió los pasos de la mismísima Paquita con tanto calificativo: “Ahora se está metiendo con @vrocastroficial es un infeliz gusano amorfo infame patas de molcajete sin cuello. No creo que esta basura piltrafa vaya a pedir disculpas a la gran Verónica”, escribió.

El sábado pasado se vivió una locura en el Frontón México con el concierto del artista coreano Kim Hyun Joong, no sólo por la cantidad de fans que logró reunir, la fila para acceder rodeó más de tres veces el lugar; sino por lo mal organizado del evento, debido a la falta de comunicación entre el personal del Frontón e Indie Rocks, que fue la empresa contratada por la promotora chilena Red Eyes Concerts. No sólo hubo conatos de pelea entre los fans, debido a la larga espera que tuvieron que hacer (hasta seis horas) y el lento acceso, sino que no permitieron el acceso a varios medios de comunicación al no tener un sistema de acreditación efectivo. Todo mal.



Foto: Instagram

Mueven programa de Televisa a Azteca Estudios

El programa “40 y 20”, producido por Gustavo Loza, que se ha visto por Televisa, será realizado en Azteca Estudios en sus temporadas 9 y 10, que seguirán viéndose en Las Estrellas.

Esto luego de que Loza considerara que los foros de la televisora de enfrente son un negocio independiente que tiene las características de lo que están buscando para realizar varios episodios. El “sitcom” cuenta con las actuaciones de Jorge “El burro” Van Rankin, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, e invitados especiales, como Issabela Camil y Luis Felipe Tovar.



Foto: Especial

