Laura Zapata expone a tienda de autoservicio donde compra sus llantas, tras incidente: "Explotó"

Ayer, Laura Zapata exhibió en sus redes sociales que las llantas que compró en Costco eran de mala calidad, pues a pocos días de que le fueran colocadas a su camioneta una de ellas explotó, por lo que se puso en contacto con el departamento de atención a clientes de la tienda de autoservicio en la que no recibió ninguna respuesta eficaz, motivo por lo que usuarias y usuarios de Twitter le hicieron diversas recomendaciones de cómo podía cerciorarse de comprar neumáticos en buenas condiciones, pero más tarde, la actriz se retractó y aclaró que pudo validar su garantía.

La villana de telenovelas está dando de qué hablar, pero en esta ocasión no se trata de ninguna situación relacionada con el medio artístico, sino que ayer fue víctima de una mala compra, después de que a través de su cuenta de X, antes Twitter, expusiera que había acudido a la sucursal de Costco, ubicada en Interlomas, para comprar nuevas llantas para su camioneta, que la semana pasada le fueron colocadas a su vehículo, sin embargo, sólo unos días después, uno de los neumáticos se ponchó.

Esta fue la causa que motivó a Zapata a exponer no sólo el mal estado en que la tienda comercializa los productos para la parte de exterior de los autos, sino el mal servicio que recibió cuando trató de hacer válida la garantía de su compra, al comunicarse a la sucursal:

"Es increíble, compré llantas en Costco, me las cambiaron esta semana, se me acaba de reventar una", expuso.

Además de que el incidente vehicular tuvo lugar cuando la actriz circulaba en una avenida de gran circulación, expresó que el problema con la llanta le impidió llegar a una cita médica que tenía programa para el día de ayer.

"No llegué a una cita que tenía con el doctor, (...) EXPLOTÓ la llanta, venía yo por Paseo de las Palmas, ahora la penuria, los tengo al tanto", escribió.

Fue así que la famosa recibió la ayuda de algunas y algunos de sus seguidores, que la aconsejaron para que en futuras ocasiones pueda identificar cuando las llantas han estado almacenadas por mucho tiempo, pues eso merma parte de su tiempo de vida útil, también hubo quienes, tras los señalamientos que Zapata hizo a la tienda, aseguraron que no volvería a comprar llantas en esa cadena, y no faltó también aquel que descartó que se tratara de una falla del vehículo y, en cambio, sugirió que pudo tratarse de un atentado.

Además de agradecer el apoyo de las y los internautas, la famosa también contó que en el momento del accidente se comunicó a la sucursal donde compró las llantas, pero no sólo no recibió ninguna solución, sino que la dejaron esperando en la línea telefónica por casi media hora.

"Llamo a la sucursal de Costco Interlomas, me dejan esperando 28 minutos en el teléfono; por fin me contesta la dependienta y me dice: ´-Traiga su auto, nosotros no damos ningún servicio afuera, vamos a ver si entra en la garantía´", detalló.

Más tarde, Laura contó a sus seguidores que el problema había derivado del pivote, la herramienta que permite la conexión entre la rueda del vehículo y el chasis, encargado de sostener el motor y la carrocería del auto, por lo que escribió otro tuit donde contó la historia de su camioneta, la que tiene desde que sus hijos eran pequeños, y en que destacó que la tienda terminó responsabilizándose de la falla responsablemente.

"Esta camioneta tiene una linda historia y es por esto que no me deshago de ella, cuando mis hijos eran chicos pasábamos por ellos a la escuela mi amada abuela y una servidora con maletas y nos íbamos de fin de semana a Cuernavaca, Acapulco, Veracruz, Cortazar Gto a gozar la vida... Me atendieron de maravilla en Costco", destacó.

Finalmente explicó el por qué no vende el auto, asegurando que en la actualidad ya no recibirá ninguna cantidad alta por ella, del mismo modo que contó que el valor sentimental que tiene por ella es incosteable:

"Tiene 75 mil kilométros, si la vendo me dan muy poco, pronto se hace clásica, conserva todo original, camina delicioso y la quiero".

