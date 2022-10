Laura Zapata destrozó sin filtros a Lucía Méndez: “Una cosa espantosa”

Hace un par de días Netflix estrenó en su plataforma el reality show “Siempre Reinas”, el cual sigue el día a día (y los momentos más íntimos) de Lorena Herrera, Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, 4 divas indiscutidas de nuestro país. Las 4 mujeres incluso se animaron a preparar un tema musical junto a José Luis Roma.

Lamentablemente, poco a poco comienzan a aparecer problemas, rumores y enfrentamientos que se dieron durante las grabaciones de dicho reality show. Ahora quien salió a hablar fue Laura Zapata y sus declaraciones han generado mucho revuelo.

¿Qué dijo Laura Zapata?

La actriz que apareció en telenovelas como “María Mercedes” o “Esmeralda” aseguró que fue un “calvario” grabar al lado de Lucía Méndez. “Fue una cosa espantosa trabajar con ella”, esas habrían sido las palabras textuales de Zapata. Incluso durante los capítulos del reality “Siempre Reinas” se puede percibir la tensión y la mala relación de ambas divas, pero nadie se imaginó que esto llegaría tan lejos.

"Es una persona que tiene malas costumbres, yo no me dejo, no tengo por qué dejarme", le aseguró Laura Zapata a Edén Dorantes. Sin embargo los dichos de la actriz no terminaron allí.



Foto: Laura Zapata. Fuente: Instagram @laurazapataoficial

"Realmente fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas, con esos desplantes y sobre todo con sus compañeros, con la empresa, con sus productores. ¿Qué te pasó maestra? Ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela, no está vigente", continuó Zapata.

“Tuvo unos desplantes y fue una cosa espantosa trabajar con ella. Pero yo estoy muy feliz por el éxito que tenemos”, finalizó Laura Zapata. En cuanto Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, Laura no tuvo más que palabras de agradecimiento.

“Son un encanto, estuvimos trabajando padrísimo”, finalizó Zapata. Mientras tanto Lucía Méndez no ha realizado ninguna declaración al respecto, pero se espera que lo haga pronto.