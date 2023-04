Laura Pausini habla sobre el calvario que vivió para lograr convertirse en madre

Durante más de cinco años, Laura Pausini se preguntó una y otra vez si podría cumplir el más grande de sus sueños: convertirse en madre; y es que a pesar de tener una carrera exitosa y saborear la fama internacional, para la cantante italiana el ver sus brazos vacíos era sumamente difícil.

“¿Lleno un estadio y no soy capaz de hacer un hijo?”, fue algo que se apoderó de su mente debido a la frustración que sentía por no lograr embarazarse, incluso, llegó a confesar que no deseaba ser artista, pues lo que realmente le interesaba era tener un hijo al lado de su novio Pablo Carta.

En una plática para el canal Corazón, la intérprete de "Víveme" reveló que el tiempo que intentó concebir, ha sido el más difícil de su vida y es que ante las constantes decepciones, llegó a pensar que nunca lograría dar vida y hasta consideró la idea de adoptar: "Traté de estar embarazada durante más de cinco años. Estuve buscando a Paola, queríamos un hijo nuestro, pero tuve un bajón e incluso pensé en adoptar", dijo. "Tuve miedo en un momento concreto, pero de repente Paola vino", agregó.

Su vida cambió por completo en 2012, cuando se enteró de que se encontraba en la dulce espera de su primer hija, Paola, quien actualmente tiene 11 años. La noticia no sólo le devolvió la ilusión, sino que la llenó de una felicidad tan grande que quiso compartir con el mundo entero a través de sus redes sociales.

“Sabía que después de unos días por fin te conocería y tomé esta foto para cuando fueras mayor, para mostrarte que nunca olvidaré este momento, mira qué grande ya estabas en mi gran barriga, chiquita mía”, escribió Pausini en su cuenta oficial de Instagram junto con una foto donde mostraba su avanzado embarazo.





A través de esta plataforma, la cantante ha compartido los momentos que vive día a día con su pequeña y su esposo, incluso, en varias ocasiones ha asegurado que su hija es lo mejor que le ha pasado en la vida y su mayor motor.

“Ella me hace sentir como que ella me protege a mí. Me siento más alegre desde que ella está en mi vida, antes me enojaba mucho, pero ahora no, la palabra clave es paciencia”, explicó.

Por medio de videos que ha compartido Laura se ha podido ver que a su hija le gusta bailar, tocar el piano y cantar, además de que habla tres idiomas: el italiano, inglés y español.

Recientemente la italiana sorprendió al confesar que, después de más de una década juntos, tomó la decisión de contraer matrimonio con Pablo, su eterno enamorado, una celebración a la que también acudió su hija y sólo unos cuantos amigos cercanos.





Boda de Laura Pausini y el guitarrista Paolo Carta.

