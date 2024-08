Laura León revela que, de niño, los padres de su novio lo vestían de mujer; querían una hija

Laura León cuenta, por primera vez, que los orígenes de que a su novio le guste vestirse con ropa de mujer datan de su niñez, pues su madre y padre deseaban tener una hija, por lo que le compraban vestidos y otras vestimentas femeninas y, aunque para la cantante esto no es un problema, confirma que ya no se casará con él.

Hace unas semanas, "la Tesorito" confirmó que el romance con su novio continuaba, a pesar de que meses antes había dicho que el día que, en estado de embriaguez, se paseó frente a ella usando uno de sus vestidos, la había dejado completamente atónita.

En nuevas declaraciones, la intérprete de "Suavecito" confió a medios de comunicación que, cuando su novio aún era un niño, usó ropa de mujer, pues su madre y padre siempre quisieron tener una niña.

Circunstancia de la que se enteró recientemente, pues Laura contó que apenas abordó el tema con su pareja, con la que sostiene una relación desde hace más de dos años.

"Todo tiene algo y por algo, nunca habíamos hablado de eso, fíjate, ni nada, pero sus papás quería tener una hija y la mamá de niño lo vestía de mujer", reveló.

Para la cantante esto no es ningún impedimento para seguir amándolo:

"No está matando a nadie ni nada, lo amo profundamente, ya le dije que todo mi clóset es de él".

Sin embargo, aclaró que la boda que estaban planeando ya no se llevará a cabo y no precisamente porque su novio vista de mujer, sino porque, luego de un tiempo, "la Tesorito" cayó en la cuenta de que su relación se encuentra en tan buenos términos, que no necesitan de un documento que la avale.

"Los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo de boda, Tesoros; me arrepentí muy a tiempo, no le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices", explicó.

Laura León volverá a los escenarios con su participación estelar en el musical "Perfume de Gardenias", que se reestrenará el próximo sábado 10 de agosto.

