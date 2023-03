Laura Flores muestra los arreglitos estéticos que se hizo en el rostro y divide opiniones

Laura Flores es uno de los rostros de la televisión mexicana más conocidos, su aparición en telenovelas de la década de los 80, hasta la actualidad, la han convertido en una de las favoritas del púbico, además que su apertura en redes sociales la ha llevado a compartir cosas íntimas y personales de su vida, como una reciente intervención estética que se practicó en el rostro.

La actriz, que este 2023 cumplirá 60 años, tuvo que someterse hace poco a un par de cirugías, en una de ellas le colocaron una prótesis de rodilla, y en la otra la operaron de la vista, ambos procedimientos los compartió en redes sociales.

Esta vez, Flores contó a sus seguidores que le hizo caso a las recomendaciones de amigos, quienes le dijeron de un especialista que le practicó un procedimiento estético, del cual compartió en sus redes los pimeros avances.

Laura Flores divide opiniones

La protagonista de melodramas como "Gotita de amor" y "Piel de otoño" mostró su rostro al natural en Instagram, donde habló sobre el procedimiento estético al que se sometió.

"Hilos tensores, estoy algo inflamada pero sin moretones, ¡ya van a ver como fue el procedimiento!", adelantó mientras mostró los lados de su rostro, donde se pueden observar pequeños moretones.

"Sin filtro, no hay moretones, es una cosita de nada aquí, otra cosita… nada que no tape el maquillaje, entonces ahí va, me lo recomendaron muchísimo al doctor", expresó Flores.

Los hilos tensores faciales o también llamados "hilos mágicos" ayudan a minimizar la flacidez y reafirmar la piel estimulando los tejidos internos sin dolor ni cirugía.

Aunque varios cibernatas aplaudieron que la actriz se siga cuidando, algunos criticaron que se aferre a "lucir siempre joven", y la incitaron a que no altere su rostro, pues dicha práctica no siempre resulta ser efectiva.

"Eso se desvanece", "las personas nunca están contentas hay que envejecer con dignidad aceptar la edad", "pienso q debes quedarte como estas la vejez es parte de la vida", "pero dicen que cuando te los tienen que quitar se cuelga la piel y sale peor. No, gracias", "bueno, está mujer que terror le da envejecer, y cada vez se ve más ridcula", se lee entre los comentarios.

Laura Fores se la ha pasado en hospitales en los últimos meses, primero porque su esposo Matthew Flannery, que tiene una condición llamada enfermedad común variable de inmunodeficiencia, tuvo una crisis; además, hace unas semanas, su hijo Alex, de 15 años, fue hospitalizado de emergencia porque tuvo un problema con el balón gástrico que tenía desde hace 10 meses para bajar de peso.

Flores relató al programa "De primera mano" que se llevó un tremendo susto cuando supo que el balón gástrico estaba oprimiendo el duodeno y el páncreas de su hijo, lo que le hubiera podido ocasionar un edema pulmonar.



Flores, a la par de su trabajo, comparte con sus fans la vida familiar; aquí con su hijo Patricio.

