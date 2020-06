Laura Bozzo regresa a la TV con polémica: charla con Karla Panini

Laura Bozzo regresó este lunes a la televisión con su programa “Laura sin Censura”, tras una ausencia de cuatro años en la pantalla. La abogada regresó por la señal de Unicable y no pasó desapercibida por los internatutas, que rápidamente la convirtieron en tendencia por la conversación que tuvo con Karla Panini y Américo Garza, la pareja más polémica del medio por el triángulo amoroso que protagonizaron con la fallecida Karla Luna.

En una entrevista realizada por videollamada, se escuchó a Américo Garza hablar del momento en el que se llevó a sus hijas tras la muerte de Karla Luna. La familia materna lanzó una alerta amber por la desaparición de las niñas luego de que él se negara a firmar un convenio con ellos, de acuerdo a Américo, pero él enfatizó que el lugar de las niñas es con él, aunque reconoció que también pueden ver a su familia materna.

“Tuve una conversación con ellos y les dije que no tengo problema en que las vean, y que no era mi intención separarlos, pero que las cosas no eran como ellos creían que debían ser”.

Cuando el papá de dos de los cuatro hijos de Karla Luna aseguró que las niñas Nina y Valentina tienen que estar con él, Laura contestó.

“Exacto, los derechos de los niños es lo que importa, toda esa gente que ama a Karla Luna, yo también la verdad que la admiré muchísimo al igual que a Karla Panini, ya, lo que pasó se cerró, ¿Quieren a Karla Luna, de verdad la quieren? pues entonces deberían querer a sus hijas, ¿y saben cómo es querer a sus hijas? ver que sus hijas hoy sean felices, ellas están con su papá, ellas tienen el derecho de estar con su papá, entonces en lugar de estar atacando, tirando mierda a través de las redes, si tanto aman a Karla Luna por qué carajo no se ponen frente a un espejo y dicen 'esto es lo que Karla hubiera querido que hiciera' ¡pues no señoras!, eso no es lo que Karla hubiera querido que ustedes hicieran es reconciliar a todos y que las niñas sean felices y tema cerrado”, dijo ella.

Américo dijo que todo lo que está pasando es un circo y que hay cuentas que están atacando a Karla Panini y que provienen de la familia de Luna. Panini también comentó que ha recibido amenazas.

Laura, que se convirtió en tendencia, recibió comentarios negativos y positivos en redes sociales, algunos criticando el regreso del programa y otros la “postura” que consideraron, tomó la conductora en torno al tema de Las Lavanderas.

El programa de Laura Bozzo se transmitirá de Lunes a Viernes por Unicable, a las 19 hrs.

Porque a Irina la insultaste y feo porque según tu se metió en un matrimonio y a la panini la defendiste aunque digas que no estas para juzgar a ella mientras que si lo haces con otras y ella si que traicionó a su "amiga^ que decepción! — Zulema (@Zulema30755649) June 30, 2020

Tanto Laura como Magda Rodríguez aplaudieron que el programa se convirtiera en tendencia en esta, su noche de estreno.