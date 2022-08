Laura Bozzo se convirtió en la penúltima expulsada de “La casa de los famosos”, aunque para muchos era una fuerte candidata para ganar el reality show, la conductora se quedó a tan sólo un paso de la gran final, y este pasado lunes 1 de agosto, por decisión del público, tuvo que abandonar el programa.

En entrevista para EL UNIVERSAL Bozzo reveló que, en los casi tres meses que permaneció encerrada se dio cuenta de que mucha gente estuvo actuando en su contra, pero está tranquila porque a pesar de todo siempre fue auténtica y leal con ella misma.

"Mucha gente utilizó recursos cochinos en mi contra que algún día contaré con detalle. (Pero) Es mejor en el momento que perdí, que ganar teniendo que hacer cosas de las que me hubiera podido arrepentir", dijo.

Sobre la polémica que se suscitó con Daniella Navarro durante los últimos días de su estancia en la casa, la peruana explicó que se dejó llevar por el corazón y jamás se dio cuenta de que iban a traicionarla, aunque reconoce que no es la primera vez que esto le pasa:

"Mi problema es que soy espectacular para ayudar a los demás, pero para ayudarme a mí misma soy una imbécil, una estúpida que se deja manipular, no es de ahora me han traicionado siempre, me he dejado llevar por el corazón", agregó la conductora.

Sin embargo, aseguró que esto ya no le preocupa pues pudo cumplir dos de los objetivos que se había planteado al ingresar a este reality: recuperar al público joven y empoderar a las mujeres mayores.

"Amo que me adoren y amo que me detesten, el día que no me odien o me insulten será porque he fracasado. Yo entré a este proyecto para demostrar que las mujeres, a cualquier edad, podemos salir adelante estoy harta de ver cómo se discrimina a una mujer, asqueada de ver cómo se le trata, como si estuvieran en la basura", señaló Laura.



Retomará su programa

Bozzo explicó que convertirse en la penúltima eliminada fue toda una sorpresa para ella, pues ni en sus más locos pensamientos estaba que llegaría tan lejos ni que la gente iba a apoyarla tanto.

"Llevé una maleta para quince días porque la loca de Laura Bozzo no se imaginó que fuera durar tanto tiempo", contó Laura.

Sobre los proyectos que dejó pendientes, como el talk show que acaba de estrenar en Imagen Televisión, la abogada explicó que volverá a retomarlos, pues afortunadamente pudo llegar a un arreglo: "No sabía qué hacer, en ese momento tuvimos problemas con Imagen, pero Telemundo se encargó de hablar con Imagen", dijo la presentadora.

A la par de su programa, Laura también tiene muchas sorpresas bajo la manga, como una bioserie, pues confesó que debido al éxito que tuvo en el reality comenzaron a llegarle muchas oportunidades laborales, pero para concentrarse de lleno en esta nueva etapa, primero quiere dejar atrás todos los problemas legales que la han perseguido en los últimos meses.

"Quiero solucionar todos los problemas en los que me metieron los contadores, estafadores, ladrones con triples tributaciones; quiero terminar con todo para volver a empezar", sentenció.

