Las Spice Girls se reencuentran en la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham

Victoria Beckham cumplió sus 50 años, rodeada del amor de su familia y amistades, por lo que en la celebración de su cumpleaños no podía faltar la presencia de las exintegrantes de Spice Girls, la agrupación a la que perteneció durante la década de los noventa; Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell se dieron cita en el festejo de la diseñadora, en el que recrearon la corográfica de la canción "Stop", uno de sus mayores éxitos.

Nada impidió a los Beckham conmemorar el aniversario número 50 de Victoria, ni siquiera la fractura de una de sus piernas, que sufrió recientemente, así que con todo y multa, la artista llegó a Oswald´s, el club privado de Londres, donde se llevó a cabo la celebración.

La diseñadora vistió un vestido de VB, su propia marca de ropa, de color menta con transparencias; mientras que sus tres hijos varones; Brooklyn, Romeo y Cruz usaron smokings de Dior, David Beckham usó un elegante traje de Loro Piana y la pequeña Harper usó un vestido satinado de la firma de su madre.

A lo largo de 25 años de matrimonio, Victoria y David Beckham han cuatro hijos; Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Foto: Instagram

La cantante se sintió extasiada de contar con la presencia de todos los miembros de su familia, además de una pléyade de personalidades del medio que la acompañaron este sábado para celebrar que el pasado miércoles alcanzó la mitad de siglo.

Entre las y los invitados VIP se encontraron el cineasta y exesposo de Madonna, Guy Ritchie, el mejor amigo de David, Marc Anthony, la actriz Eva Longoria y Tom Cruise.

Eva Longoria y Victoria Beckham posan en la fiesta de cumpleaños 50 de la diseñadora, realizada en el club Oswald´s. Foto: Instagram

Y aunque la lista de asistentes ha causado fascinación en redes sociales, la realidad es que la presencia de las exSpice Girls es la que más ha dado de qué hablar, pues desde su disolución, en 2000, las y los fans de la banda esperan ansiosos el anuncio de un nuevo reencuentro.

Las integrantes de Spice Girls; Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton y Mel B, en la fiesta del cumpleaños 50 de Victoria. Foto: Instagram

Fue el esposo de Victoria, quien se encargó de compartir el emblemático momento, pues grabó al quinteto mientras replicaban la coreografía de "Stop", la canción que lanzaron en 1997, convirtiéndose en una de las canciones más conocidas de su haber como agrupación de pop.

El exfutbolista mostró la gran emoción que a él mismo le causó el encuentro, mientras las cantantes bailaban todas juntas, evidenciando que ni el paso de los años las ha hecho olvidar los pasos del tema que las posicionaría en los primeros lugares de las listas de música pop de la época.

David coreaba con ella, como si de un verdadero groupie se tratado y, más tarde, Victoria compartió el video con este mensaje:

"¡La mejor noche de mi vida! ¡Feliz cumpleaños a mí!, ¡Los quiero mucho a todos!".

La primera vez que las Spice Girls se reunieron fue entre 2007 y 2008, cuando emprendieron la gira "Return of the Spice Girls", posteriormente, volvieron a reunirse para los Juegos Olímpicos de 2021 y en 2019 ofrecieron otra gira, pero en esa ocasión, Beckham no se unió a sus excompañeras.

Aunque en la actualidad se ha dicho mucho acerca de un posible reencuentro, impulsado por Mel B, sin embargo, el resto de las integrantes han desacreditado los dichos de la cantante, asegurando que la única forma en que se podrían reunir es en una cena o comida para ponerse al tanto de lo que ha pasado en sus vidas.

