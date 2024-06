Las reinas de Dancing Queens no se ponen de acuerdo

Esta noche se reunirán la estadounidense Gloria Gaynor, las mexicanas Fey y Ana Bárbara y la española Marta Sánchez en Dancing Queens, un concierto que desde el principio está haciendo honor al nombre, pues simplemente las reinas no se habían puesto de acuerdo. ¡Un lío! La idea, nos cuentan, es que las artistas que hablan español cantaran juntas en su idioma y a la intérprete de “I will survive” le propusieron unirse todas cantando en inglés, pero no había respondido ni había llegado y el tiempo se les vino encima, entonces nadie sabe a ciencia cierta qué “sorpresa” habrían preparado para los fans que acudirán a verlas hoy a la Arena Ciudad de México.

Paulina Rubio reclama playblack a su staff

En el mismo escenario, pero en concierto de los 90’s Pop Tour que se celebró la noche del viernes, también hubo historias que contar y aquí la protagonista es Paulina Rubio, a quien exhibieron en redes sociales porque se le fue el playblack. Nos enteramos que la Chica Dorada se puso furiosa y empezó lanzar recordatorios familiares al staff, lo que encendió a los organizadores, quienes le reclamaron que el problema es que no se prepara y nunca ensaya, lo cual debería ser parte de sus responsabilidades, y tampoco hace el esfuerzo de integrarse al grupo, de entrar en la dinámica y de tomarse fotos, y para todo le tienen que pedir permiso, el caso es que así las cosas no funcionan en un concepto que integra a tantos artistas.

#PorSiTeLoPerdiste #PaulinaRubio se equivoca en pleno concierto y se desquita con su bateristas ✨😬🎶 pic.twitter.com/6qBjVfBu5F — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 30, 2024

Juan Osorio, orgulloso de Irina en “Aventurera”

A la pobre Irina Baeva le han llovido críticas en su debut como “Aventurera”, pues es comparada con Edith González, Niurka y otras actrices que la interpretaron en la primera etapa. Pero hay algo que no ven ni el público ni los críticos y que no ha sido característica de todas las intérpretes del personaje Elena Tejero, dice el productor de la obra, Juan Osorio: el profesionalismo de la actriz rusa, algo que lo tiene muy orgulloso y de ahí que la defienda tanto. “Estoy contento, poco a poco va creciendo, agrandando y eso me da mucho gusto. Fueron tres meses de ensayos. Siempre ha sido una profesional, muy puntual, ella siempre está al pendiente y puesta de estar trabajando”.

Irina Baeva y Juan Osorio. Foto: Instagram oficial.