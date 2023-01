Las curiosidades de Muse que tal vez no sabías

Muse regresó a México con su gira mundial Will of the people, dará el día de hoy la última presentación que tenía agendada en el país luego de pasar por Monterrey, Guadalajara y el Foro Sol de la Ciudad de México.

En todos ellos la banda mexicana The Warning, conformada en su totalidad por mujeres, fue la telonera des los británicos en todas sus presentaciones.

La expectativa era alta, y ha cumplido deleitando a su público, por ello te traemos en su despedida del país las 5 cosas que no sabías de la banda.

Por poco presencian el atentado de las Torres Gemelas. Una coincidencia estuvo a punto de colocar a Muse en medio del atentado a las torres gemelas. La banda se hospedaba en un hotel que se encontraba cerca de las torres debido a una presentación que dieron en Nueva York, el grupo pudo permanecer en el hotel y viajar al siguiente día a Boston para su siguiente presentación pero decidieron viajar tan pronto como terminó su show. Al día siguiente sería el atentado que conmocionó a todo Estados Unidos.

Matt Bellamy tiene Récord Guinness por romper guitarras. El guitarrista de la banda y para muchos el líder de la misma es conocido por sus enérgicas presentaciones donde comúnmente rompe las guitarras que utiliza, fueron tantas las que rompió en el año 2012 que obtuvo el récord Guinness de más guitarras rotas en una gira, con su Absolution Tour Matt destrozó 140 guitarras.



Foto: Instagram

La portada de uno de sus discos es una obra de arte. Para la portada del álbum Absolution, lanzado en el año 2003 la tapa del disco fue realizada por uno de los diseñadores más icónicos y reconocidos de la música rock, Storm Thorgerson conocido por sus puestas en escena las cuales no sufren ninguna edición en alguna herramienta de fotografía, sino que son tomas directas.

Storm logró colocar sombras en el piso de personas reales, y se ha negado a revelar cómo logró la fotografía. Storm ha diseñado también portadas para bandas como Pink Floyd o Audioslave.

Compusieron uno de sus éxitos en estado inconveniente. "Plug in Baby", una de las primeras canciones exitosas de la banda, fue compuesta bajo los efectos de hongos alucinógenos según reconoció Bellamy a la prensa. La canción forma parte del disco "Origin of simmetry".

Sus canciones hablan de fabntasías. La mayoría de las canciones de Muse escritas por Matt Bellamy, están inspiradas en temas surreales, hasta conspiracionistas, pasando por hablar de vida extraterrestre.