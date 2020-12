Las compras más bizarras en pandemia de los famosos

La aburrición por el encierro en el que vivimos desde marzo por culpa del Covid-19 es muy real. Tan real que algunos ansiamos hacer cosas que antes nos parecían el colmo de lo rutinario y aburrido. Si este es el caso con nosotros los mortales, ahora imagínense todo lo que las celebridades están dejando de hacer, así que no resulta extraño que para llenar el tiempo que pasaban, digamos ensayando para un tour mundial o en glamourosas fiestas, los famosos hayan recurrido a algunas compras un tanto extravagantes.

Kate Bosworth

Mantener la figura ha sido prioritario para muchas personas durante la pandemia y especialmente para las celebridades, quienes cuidan mucho su físico, y algunos han recurrido a métodos más novedosos. La actriz y modelo Kate Bosworth compró un aparato de ejercicio muy particular. Se trata de una pelota, un poco más chica que un balón de voleyball, que se coloca entre las piernas y se ajusta con una especie de cinturón a las caderas.

Kate reveló su nuevo gadget en Instagram, casi al inicio de la pandemia, y compartió algunos de los peculiares ejercicios que realiza con la llamada P.ball, una herramienta que se utiliza para “fortalecer los glúteos, los muslos y el torso” de acuerdo con su sitio web. Otra famosa que también usa la P.ball es la fashionista Olivia Culpo, sobre todo cuando está de viaje.

Scott Disick

Cualquiera que haya visto algunos episodios de Keeping up with the Kardashians, sabe que a Scott Disick —modelo, expareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos Mason, Penelope y Reign—, no solamente le gustan las cosas buenas de la vida, también le gusta presumirlas. Yates, autos de colección, jets privados, todos sus “juguetes de lujo” están a la vista de quien quiera envidiarlos en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, hay algo que dudamos mucho que alguien pueda envidiar: se trata de un retrato muy poco usual del modelo que posteó en abril de este año. En él, Scott aparece vestido como un caballero medieval que posa para el pintor de la corte.

Al parecer, Scott está obsesionado con convertirse en miembro de la realeza, ya que, durante un episodio del reality en 2012, en Londres, fue nombrado caballero y se le otorgó oficialmente el título de lord ¿cómo lo logró? ¡Muy fácil! Se metió a Google y averiguó cómo podría comprar un título, y desde entonces lo usa o lo saca a relucir cada vez que puede. Sólo podemos suponer que su nuevo retrato pandémico tiene algo que ver con su obsesión aristocrática.

Kanye y su regalo a Chris Brown

Nos imaginamos que, a pesar de sus supuestos problemas con su esposa, Kim Kardashian, Kanye West tiene demasiado tiempo libre y está muy, pero muy, aburrido. Tanto como para buscar y comprarle a su amigo Chris Brown (sí, el exgolpeador de Rihanna) un extrañísimo vehículo que Brown posteó en Instagram en noviembre pasado.

Se trata de un ¿megajeep? ruso bautizado como Sherp ATV y que parece ser igual a los que Kanye utilizó en febrero para un evento promocional en Chicago. El vehículo, que tiene un costo de 120 mil dólares, fue llevado a la casa de Brown, en Tarzana, California, por el mánager de West, Abou Bu Thiam, junto con una carta en la que Kanye felicitaba a Brown por sus 20 años de carrera. El vehículo iba acompañado de un par de tenis exclusivos. En agosto de este año, West le regaló otro Sherp ATV al rapper 2 Chainz ¿será que tiene muchos en su garage y no sabe qué hacer?

Laura Dern

Laura Dern no tendrá un exótico jeep como Chris Brown, pero podría construirse uno con Legos si quisiera. En marzo de este año, Laura compartió en Instagram una foto de piezas de Lego a medio construir, que fueron identificadas por sus fans como pertenecientes al set Centro de Rescate del Faro.

Al parecer, los Legos son de ella y no de sus hijos, Jaya y Ellery Harper, de 16 y 19 años, respectivamente, pues Dern se enamoró de los Legos desde que la compañía creó una muñeca de su personaje, la doctora Ellie Sattler, en Jurassic park, y después, en 2019, para celebrar el 26 aniversario del filme, creó una versión actualizada de la paleobotanista para su set Jurassic Park T. Rex Rampage. No conforme con tener dos versiones de ella en Legos, en 2017, su personaje en Star wars, la vicealmirante Amilyn Holdo, también fue recreada.

En 2017, tuiteó: “¡Hey!, ¿dónde está mi figurita de Blue velvet?”, haciendo referencia al filme del director David Lynch que estelarizó en 1986. Suena a que sí le interesan bastante estos divertidos ladrillitos de plástico de colores.

Madonna

Madonna utilizó parte de su tiempo durante la pandemia escribiendo lo que llamó sus Diarios de Cuarentena y documentando en ellos sus actividades diarias, pero no lo hizo en una laptop de última generación; en lugar de esto, decidió registrar sus pensamientos utilizando ¡una máquina de escribir! y se grabó en video.

No está claro si Madge compró la máquina durante la pandemia o si ya la tenía y solamente la utilizó en ese tiempo. Lo que sí está claro es que se tomó el tiempo de informarle a sus 15 millones de seguidores que, por ejemplo, tomaba el sol diariamente durante una hora en su jardín.

Algunos de los pensamientos que dejó registrados fueron que “la pandemia la haría más tolerante” y que “extraña interactuar con el público”.

Madonna continuó con sus diarios hasta abril de este año.

