Las cinco sitcoms clásicas en las que se cuelan Wanda y Vision

Los superhéroes de Marvel se lanzan a la conquista de la pequeña pantalla con las series que en unos meses llegarán a Disney+. En un adelanto mostrado en la Super Bowl, Marvel Studios mostró las primeras imágenes de "The Falcon and the Winter Soldier" y "Loki", pero lo más comentado ha sido el teaser de "WandaVision", que parece que será una ficción muy arriesgada con muchos toques de comedia. De hecho, han sido varios los guiños que ha hecho a sitcoms míticas.

Han sido solo diez segundos, pero tiempo suficiente para ver a Elizabeth Olsen y Paul Bettany convertidos en personajes de series de diferentes décadas, saltando a los años 50, 60, 70 y 80, en lo que parecen diversas ilusiones o realidades alternativas. Un juego de espejos con secuencias en blanco y negro a otras con cierto toque vintage a otras con un enfoque más moderno.



También lee: Paul Bettany promete a fans que verán pronto el avance de "WandaVision"

Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas sitcoms a las que los creadores de Marvel han rendido homenaje?

YO AMO A LUCY (I love Lucy)

En un cuidado blanco y negro, Wanda coge el teléfono como si el espíritu de Lucille Ball en la mítica serie de inicios de los 50, "Yo amo a Lucy", le haya poseído. Un homenaje que no ha pasado desapercibido.

PAPÁ SOLTERO

Producción de 1957, se le rinde homenaje con la Bruja Escarlata vestida como una típica ama de casa de la época, que cumple perfectamente su labor con las tares domésticas al lado de un marido, Vision, que se comporta como el típico marido de finales de los años 50.

Hechizada (Bewitched)

¡Qué mejor manera de honrar a una de las sitcoms fantásticas más reconocidas de los años 60 con la Bruja Escarlata vestida con su icónico traje de los cómics! La serie "Embrujada" es homenajeada con una representación muy fiel de las escaleras de la serie que protagonizó Elizabeth Montgomery.

También lee: Marvel lanza nuevo spot de "Viuda Negra"



LA TRIBU DE LOS BRADY (The Brady Bunch)

Además de ver a Wanda con un vestido típico de los años 70, el fondo es una representación muy fiel de la casa de la familia de 'La tribu de los Brady', con Elizabeth Olsen convertida en una versión pelirroja de la matriarca del particular clan.



ENREDOS DE FAMILIA (Family Ties)

Olsen y Bettany se visten como el matrimonio Keaton y con una casa que es una copia exacta a la de la 'Enredos de familia', una de las sitcoms más míticas de inicios de los años 80 que lanzó a la fama a Michael J. Fox.

También lee: "Wanda Visión" y "Mandalorian 2", las apuestas de Disney+ en 2020

al