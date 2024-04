Las cancelaciones de Blink-182 y las otras noticias más leídas de la semana

Se quedan con ganas

Blink-182 anunció su regreso a los escenarios y la música, a lado de Tom DeLonge, en octubre del año pasado. Foto: Instagram, vía @blink182

Después de esperar un año para ver a Blink-182 en la Ciudad de México, ya que en marzo del año pasado cancelaron debido a problemas de salud de Travis Barker; los fans mexicanos de esta banda de punk se volvieron a quedar con las ganas de verlos, ya que de cuatro fechas que tenían programadas esta semana, sólo pudieron ofrecer la del 2 de abril.

Durante esta presentación mencionaron que Mark Hoppus tenía problemas de garganta; incluso el vocalista Tom DeLonge pidió a los fans que cantaran las partes que le correspondían a Hoppus; pero al día siguiente decidieron cancelar la presentación del día 3 de abril, porque éste fue diagnosticado con bronquitis.

Pese a que Mark intentó recuperarse para cumplir con los conciertos de este fin de semana, como lo dio a conocer en redes sociales, esto no fue posible y tuvieron que cancelar definitivamente para que este problema no se complicara. OCESA informó a través de un comunicado que el costo de los boletos sería reembolsado, y explicó la manera en que podrían hacer la reclamación del dinero.

Mientras tanto Travis Barker aprovechó su estancia en la ciudad para conocerla, se le vio en una cafetería, en una taquería vegana y hasta en las pirámides de Teotihuacan.

La Vale responde a las críticas

La actriz Angélica Vale volvió a nuestro país para formar parte de las puestas en escenas en "Vaselina" y "Mentiras". Foto: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

La actriz y cantante Angélica Vale siempre ha sido muy abierta con el público sobre muchos aspectos de su vida, entre ellos su trabajo para tener una relación saludable con su físico, ya que después de dar a luz a su hijo Daniel ganó peso que no podía perder pese a su buena alimentación y disciplina.

Pero en el último año ha tenido un cambio notable en su figura, gracias a los 20 kilos que ha perdido, no por arte de magia sino por un tratamiento hormonal que le ha ayudado mucho a sentirse mejor; pero como era de esperarse las críticas por este cambio no se han hecho esperar y Angélica respondió a sus detractores durante una emisión del programa Hoy.

"Como diría Mizada 'Mojarrita enjabonada'. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas. Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz".

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, sin romance

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman (ESPECIAL)

Después de que fueran vistos caminando por Madrid tomados de la mano, los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez levantaron sospechas de una posible reconciliación, aunque el padre ella, Eugenio Derbez, aclaró que se encontraban rodando una película en aquella ciudad, por eso estaban juntos.

Pero esta semana fueron vistos llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México y al ser cuestionados al respecto del estado de su relación. Aislinn comentó: “Ay, pues muy relajados. Ya sabíamos que todo eso iba a pasar, la verdad, pero pues siempre nos hemos llevado bien. Siempre estamos con la niña. Vamos a diferentes lugares juntos. Ahorita tocó hacer esta película”.

Ambos afirmaron tener una excelente relación como familia y señalaron que el público aún no se acostumbra a verlos tan cercanos. Mauricio Ochmann mencionó a Siéntese quien pueda: “Para mí ha sido muy divertido. Esto así es. No sé por qué no se acostumbran a que nos llevemos así de bien y tengamos esa conexión como familia”.

Cine para los que gustan de las sorpresas

Imagen: Istock

La Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Morelia, Querétaro, Saltillo, Puebla, Mérida, Tijuana y Cancún, serán las primeras ciudades donde Cinépolis probará el nuevo concepto de Película Sorpresa, con el cual los espectadores comprarán un boleto pero no sabrán de qué película se trata hasta que se apaguen las luces.

La película podrá ser una premier, un estreno, alguna de la programación vigente, reestreno o programación de contenido alternativo +Que Cine. La única información que tendrá el comprador será la clasificación del filme, con lo que podrá saber si pueden entrar menores de edad.

La primera función de este concepto se realizará el 16 de abril a las 20 horas, los boletos para asistir a la proyección estarán disponibles a la venta a partir del 9 de abril y el interesado sólo tendrá como garantía que el filme fue escogido minuciosamente por un equipo especializado de la empresa exhibidora.

¿Qué fue de la actriz de "Drake & Josh"?

Allison Scagliotti-Smith es la actriz que dio vida a Mindy Chrenshaw en "Drake & Josh". Foto: Instagram

En las últimas temporadas de esta popular serie de Nickelodeon, apareció un personaje que le hacía la vida imposible a Drake, se trataba de Mindy Chrenshaw, la novia nerd de Josh, la cual fue interpretada por Allison Scagliotti-Smith, pero ¿qué fue de ella cuando la serie terminó?

Esta actriz californiana participó después de la serie "Drake & Josh" en producciones como "Zoey 101", "ER", "One Three Hill", "CSI", "Mental", "Smallville", "Bones", entre otras. Su última aparición en televisión fue en 2016, en su papel como Georgie en "Vampire Diaries".

La joven de ahora 34 años nunca dejó la vida artística, pues ahora es la vocalista del grupo de música gótica La Femme Pendu, que el pasado 21 de marzo lanzó su sencillo más reciente, titulado "Ostara".

