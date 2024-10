Las actrices de la serie Las Bravas F.C., confiesan que antes de ser parte de esta producción ignoraban lo que implicaba ser parte de la Liga Mexicana de Futbol Femenil o cuánto ganaban las integrantes por jugar en alguno de los equipos.

Ahora, que estrenan la segunda temporada, se dicen más conscientes de estos temas y felices de visibilizar este lado del deporte.

“Cuando se estrenó la primera temporada algunas jugadoras me mandaban mensajes a mi Instagram diciéndome que se sentían apoyadas por esta serie, esto es una de las cosas valiosas, ya que muchas veces el deporte femenino no es apoyado”, expresó Kariam Castro, quien da vida a Adriana.

La actriz explicó que esto sucede porque tanto ella como el resto del equipo se han inspirado en las experiencias que algunas jugadoras les han contado, buenas y malas, las que, de alguna forma, les ayudan a comprender la problemática que viven día con día.

En esta segunda entrega, Las Bravas Adriana (Kariam Castro), Renata (Ana Jimena Villanueva), Majo (Mariané Cartas), Lorena (Paola Cuarón) y Hache (Keyla Caputo) ya lograron consolidarse como uno de los mejores equipos de futbol, hasta que sucede un fractura entre ellas debido a la salida de Claudia (Ana Valeria Becerril), su portera.

La esperanza regresa de la mano de su entrenador Roberto Casas (Mauricio Ochmann), quien contará con apoyo en la dirección del equipo y traerá una jugadora sorprendente: Julia (Alicia Vélez).

En esta nueva entrega, que ya está disponible en la plataforma Max a partir de hoy, el espectador experimentará el hecho de que Las Bravas ya no son sólo niñas jugando futbol, sino también mujeres experimentado la vida adulta como hijas, parejas y amigas.

“Esta temporada mostrará cómo estas niñas, a partir de ciertos objetivos que tienen, llegarán a uno en común, y esto las lleva a hacer cosas increíbles, no sólo maduran, también se equivocan y aprenden muchísimo”, señaló Keyla.

Alicia, quien es quien se integra a esta historia en esta segunda entrega, reconoce que pasó por un proceso de incertidumbre debido a que no había trabajado con ninguna de las otras chicas, esto fue un temor que, dice, se desvaneció desde los primeros entrenamientos, pues la recibieron muy bien, incluso le enseñaron cómo manejar un balón en la cancha.

“Julia viene de Morelia porque se salió de la casa de sus papás y Sebastián (Mario Zaragoza) la jaló al equipo. Es muy deportista, hace triatlón, es buenísima para el futbol, aunque yo no sé nada de este deporte, pero me he enamorado e de ella”, expresó Alicia.

Pero no sólo a Vélez la serie le cambió la perspectiva sobre este deporte, también al resto de sus compañeras, quienes ya saben porqué la gente se apasiona tanto por él.

“Yo no sé si es mi idea o ya pongo más foco a esto a partir de la serie, pero sí creo que al pasar de los años el futbol femenil se va posicionando, escucho más hablar sobre él o sobre las jugadoras.

“No sé si nosotras apoyamos con esta serie o nos tocó la suerte de entrar a esta ola, pero sí se siente bonito estar en algo que dice que el futbol sí es para mujeres”, expresó Paola Cuarón, quien es Lorena.