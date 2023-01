Las bodas de famosos que han sido “sorpresa”

Mientras que sus abogados lo están buscando por cielo, mar y tierra, Kanye West no está tan desaparecido como parece; según TMZ, el cantante celebró una ceremonia de matrimonio con Bianca Censori, diseñadora de la compañía Yeezy.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado por la vía legal, el medio estadounidense confirmó, a través de entrevistas con testigos, que la ceremonia se celebró el 13 de enero en hermetismo y con el mayor sigilo posible. De ser así, West sólo habría dejado pasar dos meses después de haber firmado los papeles de divorcio con Kim Kardashian, para contraer nupcias con su nueva novia.

Kim, asegura una fuente entrevistada por el medio Six Page, está preocupada, ya que de ser verdad “ella (la diseñadora) estaría en la vida de los niños”. Además, el mismo entrevistado reveló que Kardashian odia a Bianca, pues desde hace tiempo tenía sospechas de que quería andar con West.

Mientras se revela si es cierto o falso, esta semana dedicamos esta columna a todas aquellas celebridades que han contraído nupcias de manera intempestiva y en secreto, alejados de los reflectores y de la prensa sensacionalista.

Y en el tutorial, ¿vestido de novia corto?

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Una historia de amor digna de la pantalla grande es la que actualmente protagonizan Jennifer Lopez y Ben Affleck. Luego de haber mantenido una relación hace casi dos décadas, comprometerse, terminar su noviazgo, probar suerte con otras parejas y hasta tener hijos, la pareja se dio una segunda oportunidad y finalmente se casaron en secreto el año pasado.

Ella estaba a punto de casarse con el exbeisbolista Alex Rodriguez. Luego de ser pareja desde 2017, en 2019 se comprometieron y tras la llegada de la pandemia tuvieron que posponer la boda.

Fue en abril de 2021 que anunciaron que su relación llegaba a su fin tras rumores de infidelidad de él y, para julio, J.Lo y Ben confirmaron que se habían dado una segunda oportunidad, convirtiéndose en la pareja del momento.

La sorpresa no fue su compromiso en abril de 2022, sino cuando en julio se reveló que habían contraído nupcias en una ceremonia íntima y casi espontánea en Las Vegas.

La boda fue tan sencilla y exprés que después se confirmó que Jennifer había lucido un vestido que había usado para filmar una película, mientras que Ben recurrió a un traje que tenía en su clóset para casarse con la Diva del Bronx.



Lily Collins y Charlie McDowell

Ashley Olsen y Louis Eisner

A tres días de que concluyera 2022 Ashley Olsen contrajo nupcias con su novio Louis Eisner, con quien mantuvo un noviazgo de cinco años, reveló Page Six, quien anunció que la pareja se juró amor eterno en una íntima ceremonia celebrada en una mansión de Bel Air a la que fueron convocados los más allegados a la pareja y que no superó los 50 invitados, entre ellas las hermanas de Ashley, Mary Kate y Elizabeth.

Ashley fue captada saliendo de una galería en Nueva York acompañada de su hermana gemela en la que se dejó ver con un anillo que sería el que intercambió con su ahora esposo, el artista Louis Eisner, quien es hijo de Lisa Eisner, famosa diseñadora de joyas y fotógrafa de moda.



Otra famosa que eligió el hermetismo para el día de su boda fue Lily Collins (Emily en París), quien sorprendió a propios y extraños cuando en septiembre de 2021 compartió en redes sociales que se había casado con su novio Charlie McDowell.

La pareja se había comprometido en septiembre de 2020, justo en plena pandemia, aunque nunca revelaron una fecha tentativa para la ceremonia. La sorpresa la dio ella directamente cuando decidió compartir una serie de imágenes de la boda en las que revelaba detalles de su ajuar; un vestido firmado por Ralph Lauren de encaje, cuello vuelto, ceñido al cuerpo y cauda corte sirena, que completó con una capa de encaje.

La boda se celebró en Dunton Hot Springs, en Colorado, una reserva ecológica rodeada de vegetación y una cascada.



Lily Collins y Charlie McDowell.

Lindsay Lohan y Bader Shammas

Luego de varios años complicados a nivel personal y profesional, la vida le ha vuelto a sonreír a Lindsay Lohan, pues el año pasado la actriz y cantante no sólo se comprometió sino que cumplió su sueño de casarse con Bader Shammas, reveló la revista People en julio de 2022.

La confirmación de la noticia llegó por parte de la propia novia cuando a principios de julio del año pasado, fecha que coincide con su cumpleaños, compartió en redes sociales que efectivamente ya era la señora de Shammas.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi marido. Mi vida y mi todo. ️Toda mujer debería sentirse así todos los días”, escribió Lohan acompañada de una imagen con Bader en la que deja ver su costoso anillo de bodas.



Lindsay Lohan y Bader Shammas

Justin Bieber y Hailey Baldwin

A dos meses de haberse comprometido, Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron casarse en secreto en 2018.

La pareja, en solitario, acudió a un juzgado en Nueva York para legalizar su compromiso.

Aunque en un principio quisieron ocultar la noticia, la confirmación llegó cuando se reveló que efectivamente habían firmado el acto de matrimonio y no que habían solicitado las licencias, con lo que quisieron distraer a la prensa.

La boda, con vestido, ceremonia religiosa, cena de gala e invitados llegó un año después y fue igual de discreta, ya que la prensa no se enteró sino tiempo después. La cita fue en el resort Montage Palmetto Bluff de Carolina del Sur, a la que acudieron los amigos y familiares más cercanos a la pareja.



Justin Bieber y Hailey Baldwin

Hola, Gurú:

Me caso dentro de poco, pero mi boda será muy casual e informal. He estado pensando en la posibilidad de usar un vestido corto para la ceremonia, pero no me decido. ¿Tú qué opinas?

Tanya

Hola, Tanya:

Los vestidos de novia cortos no son una novedad; en los 60, en el apogeo de las minifaldas, hubo varios, y aún antes, en los 50, las novias que contraían segundas nupcias, o que no querían llamar demasiado la atención, recurrían a un traje sastre y sombrerito. La misma Carrie Bradshaw, en Sex and the city, después del fiasco de la boda fallida con Big, finalmente se casa con un vestido corto mucho más sencillo.

Un vestido largo de novia marca una ocasión muy especial en tu vida, que quizá no se repetirá. Mi (humilde) opinión es que un cambio de vida tan radical merece un vestido que así lo señale.

Pero, es TU boda, sólo tú sabes el tono y ambiente que le quieras dar...

Es una decisión difícil, piénsalo bien y ¡que seas la novia más guapa del mundo! ¡Felicidades!

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]