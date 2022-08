Las 5 películas de amor basadas en la vida real para ver el fin de semana

Aquí te van cinco recomendaciones que puedes ver con tus amigos, pareja o familia.

¿Y entonces eso es amor?

El amor no es necesariamente una cosa esplendorosa, como lo marcaba la película homónima de Henry King realizada en 1955, sino que pasa por varias facetas las cuales, en ocasiones, no puede sortear la pareja o uno de sus integrantes, acabando con las relaciones.

Dicen que el cine es, junto con la música, culpable de idealizar ese sentimiento, pero hay creaciones que intentan acercarse a la realidad, aunque esto cause incomodidad en quienes las ve y escucha.

Sólo es un sueño

Muchos consideraron que así habría sido la vida de Jack y Rose, personajes centrales de Titanic, si es que ambos sobreviven al hundimiento más famoso del siglo 20. En esta cinta que reunió de nueva cuenta Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se cuenta la historia de dos personas que se conocen y enamoran en una fiesta, pero pasan los años, tienen hijos, sueños truncados, su vida es monótona y con varios pasajes de riñas e infidelidad. Nada de lo bueno de esos primeros años.

Dónde ver: Apple TV

Enfermo amor

La infidelidad en un matrimonio; el desengaño en otro porque uno no desea tener hijo; la emoción de una novia que quizá tiene un mal día, pero también la esperanza de una nueva relación y las ganas de sacarla adelante, son el conjunto de historias en esta comedia basada en una obra de teatro, la cual reúne a personas como Fernanda Castillo, Juan Pablo Medina, Maya Zapata, Jesús Zavala, Eréndira Ibarra y Andrés Palacios.

Dónde ver: VíX+

Lee también: Reviven video de Piqué rechazando abrazo de Shakira previo a la ruptura

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Quién no ha deseado, al pasar por un rompimiento, despojarse de ese pedazo de memoria para seguir su vida sin problema. Kate Winslet y Jim Carrey lo logran en esta cinta en la que su relación llega a tal punto negativo, que optan por deshacerse de todos sus recuerdos y volver a empezar, sólo para descubrir por qué terminaron, sino odiándose, sí alejados por completo.

Dónde ver: Netflix

A él no le gustas tanto

La comunicación lo es todo. Y en ésta se incluyen mensajes no verbales que muchas veces se malentienden. Por eso en la película, una chica no comprende que si alguien no le llama, es porque no le interesa; otra pareja con varios años saliendo, no avanzan porque él no cree en el matrimonio, aunque lo deja ver a su manera y otra chica está obsesionada con citas por internet para estar con alguien, que no precisamente quiere lo mismo.

Dónde ver: HBO-MAX

Triste san valentín

Una apasionada historia de amor que comienza a desmoronarse y no por algo en específico, sino por cuestiones de desgaste normal cuando algo no se trató a tiempo. El Ryan Gosling de "Diario de una pasión", aquí es una sombra en cuanto al manejo de emociones que van sumergiéndose en un túnel del que sólo puede salir resignado o haciendo un giro drástico y doloroso.

Dónde ver: Netflix

500 días con ella

Muchos le han llamado desgraciada y abusiva, pero Summer lo dejó claro desde un inicio; no quería algo serio con Tom, quien sin ayuda, construyó castillos idealizados. Expectativa contra realidad es algo que siempre pasa. Y el director Marc Webb lo maneja todo el tiempo en la historia. Pero hacia el final, deja entrever que el amor si existe y cada quien le toca en el momento indicado.

Dónde ver: Star +