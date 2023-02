Lambda García considera que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesionalmente, sin embargo, reconoció que hay veces que extraña su participación en “Hoy”, en el programa en el que debutó como conductor, por lo que aprovechó para aclarar a qué se debió su inesperada salida, pues, en poco tiempo, se convirtió en unas de las caras preferidas del público del matutino.

Pese a que el actor mexicano es muy joven, en una entrevista con Matilde Obregón, relató que ya han pasado 20 años desde que inició su carrera en la actuación, pues comenzó a buscar oportunidades en el mundo de la televisión a los 18 años y, poco a poco, se ha hecho un lugar dentro del medio artístico, pues si bien, es más famoso por sus papeles en series y telenovelas, también incursionó en la conducción gracias al programa “Hoy”.

Lambda extraña trabajar en "Hoy"

De hecho, el actor dijo que extraña aparecer en el matutino, pues recuerda que, en aquella época, se la pasaba muy bien en la interacción con sus compañeras y compañeros, sin embargo, estima que hubo una época en la que comenzó a extrañar la actuación, la disciplina en la que se formó, por lo que tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades.

“´Hoy´ me abrió muchísimas puertas, es el programa de revista número en México y creo que, podría decir que en América Latina, yo estaba muy contento, era muy feliz ahí, pero creo que hay ciclos en la vida y uno tiene que trascender a hacer otras cosas porque, en mi caso, soy una persona que no se puede estar sentada, no puedo estar haciendo lo mismo”, confió.

Pero este no fue el único motivo porque decidió emprender un nuevo camino, pues el actor había comprado recientemente una nueva propiedad que le exigía pagar más gastos, por lo que tuvo que responsabilizarse y buscar más oportunidades de trabajo.

Lambda, además de actor y conductor, es buen cocinero

Fue de esta manera que viajó a Estados Unidos para participar en la competencia de cocina “Top Chef VIP”, en el que se sometió a largas jornadas de trabajo, pues grababan de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche y, saliendo del show, se trasladaba a clases de cocina, para tener un mejor desempeño, que acababan hasta altas horas de la madrugada.



Foto: Instagram

Sin embargo, este esfuerzo lo llevó a convertirse en el ganador de la competencia, haciéndose acreedor de un premio de 100 mil pesos.

“Si te vas a prestar (a aparecer en un reality) lo haces bien, fue una joda pero qué te digo, hice amistades hermosas, los cuatro que estábamos (para ganar) nos hubiera dado el mismo gusto a todos”, ganase quien ganase.

El actor disfruta de los viajes y el amor

De hecho, luego de acabar con este proyecto, el actor viajó a Nueva York, a inicios de año, para pasar su cumpleaños 36, pese a que, habitualmente prefiere pasarla en casa y en familia, sin embargo, quiso aprovechar porque los boletos estaban a muy buen precio, pero Lambda no fue sólo sino a lado de su actual pareja, Diego Ceguera con quien lleva una relación muy discreta, luego de la experiencia que le dejó hacer muy público su noviazgo con Luja Duhart.



Foto: Instagram

“Con esta relación que tengo estoy bien tranquilo, a mis 36 años, uno busca paz, tranquilidad, complicidad, estoy muy contento”, confió.



Foto: Instagram

Lambda confiesa que ha mandado fotos íntimas

Lambda García, además, acepta que ha mandado fotografías intimas a sus parejas y, mientras lo relata, no tiene pudor al reconocer que es una actividad que puede inyectarles diversión a las relaciones, pues le parece una dinámica natural para llevar a cabo con la pareja, sin embargo, reconoció que es algo que no se hace con cualquiera.

2023, un año de trabajo para Lambda García

En la actualidad, el actor volvió a México para integrarse al elenco de “Papito querido”, la obra de teatro que dirige y protagoniza Humberto Zurita. Lambda participará en esta gira, alrededor de la Republica Mexicana, durante todo el mes de febrero y se despedirá del proyecto a inicios de Marzo, pues emprenderá otro proyecto del cuál no quiso revelar muchos detalles.

