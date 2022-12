Lalo España reconoce sus fracasos en el amor: "Me enamoro de gente que no tiene mis preferencias"

Han pasado 10 años desde que Ranferi Aguilar, la pareja de Lalo España, falleció y aunque el actor ha reconocido que ha vivido un par de ilusiones amorosas, ninguna de ellas se ha concretado, debido a que tiende a sentirse atraído por hombres que no se identifican como homosexuales y, aunque no le teme al compromiso, asegura que la soltería le ha traído mucha paz.

Lalo España se encuentra en uno de los momentos más prolíficos de su carrera, pues entre su participación en películas, las grabaciones de programas de comedia, los contenidos que prepara para su canal de YouTube y, más recientemente, su aparición en “La jugada”, como parte de la cobertura de la copa mundial de futbol de Qatar, el actor no se da abasto con todos los compromisos laborales de su agenda.

“Ya nada más me falta vender moles los domingos”, bromeó durante una entrevista con Matilde Obregón.

Y aunque reconoce que ha llegado a rechazar algunas ofertas de trabajo para no sobrecargarse, también ha indicado que disfruta mucho de su profesión, mismo motivo por el cual, gajes del oficio como permanecer horas siendo caracterizado para dar vida a sus personajes o atravesar largas jornadas de filmación no se han convertido en un problema para él.

“Es una carrera difícil (pero) lo tomo con muchísima diversión, me alegra hacerlo, me emociona. Yo tomo la vida con humor”, confió.

Y aunque el actor tiene muy poco tiempo libre, pues luego de trabajar llega a casa a memorizar los guiones de los proyectos de los que forma parte, ya que no le gusta leer el teleprompter, indicó que el tiempo que resta del día le gusta regar sus plantas, darle cuidados y cariños a sus perritos, leer y dormir, aunque sea por pocas horas.



“Cuántas cosas tienes que agradecer; sobreviviste a una pandemia, tienes una familia, estás sano, estás vivo, te diviertes, haces lo que te gusta, hay gente que te hace el día… me hace la vida, me estimula”, profundizó.

Y aunque el actor pintó su panorama actual lleno de dicha y prosperidad, Obregón no perdió la oportunidad al tratar de indagar cómo se encontraba en cuestiones del corazón, pues desde que falleció Ranferi Aguilar, en 2012, no se le ha conocido otra pareja estable y, de hecho, ha sido el propio España quien ha descrito dicha relación como la única “formal y trascendente”.

“De repente ha habido ilusiones, pero fíjate que me enamoró de gente que no va en mi salón”, bromeó. “O sea gente que no tiene mis preferencias, entonces digo ´lástima que seas ajeno, lástima que tengas tus desviaciones y te gustan las viejas, hijo de tu…´”, remató.

Fue así que el actor dijo que, en el tema del amor, se encuentra “tranquilo” pero “muy abierto”, pues una de las cosas que más ama es conocer personas, por lo que no descarta la posibilidad de emprender una relación, si encuentra a la persona indicada, pero compartió que la pasa tan bien solo que hay ocasiones en que pensar en una relación le da “flojera”, debido a los celos e inseguridades que se desatan al estar con una pareja.

Finalmente, el actor compartió que pasara la Noche Buena y Navidad en Guadalajara, en donde reunirá con su familia y amigos para cenar y dar gracias, mientras que para el Año Nuevo viajará a una playa mexicana para desconectarse del trabajo y tener tiempo para relajarse y descansar.

