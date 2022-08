"Lagunilla mi barrio" llegará al teatro con albures y música

La puesta en escena “Lagunilla mi barrio” mostrará una trama adaptada a la época actual con la participación especial de Laura León quien participó en la película de 1980 y que en esta ocasión tendrá su debut teatral.

El montaje contará con albures, doble sentido, canciones de diferentes géneros musicales, bailarines en escena, quienes en conjunto rendirán un homenaje al folclor de la ciudad.

La adaptación y dirección de esta obra quedó a cargo de Daniel Chávez y Ariel Miramontes “Albertano”, este último también actúa, compartiendo elenco también con Maribel Guardia, Violeta Isfel, Daniel Bisogno, Alma Cero, Lisardo, Germán y Freddy Ortega, así como José Luis Guarneros “Macaco”.

“Es una obra diferente a las comedias musicales que se han hecho en México porque tiene música de Los Bukis, Los Ángeles Azules, Molotov, hasta de OV7, Los Ángeles Negros, estamos recatando todo ese folclor popular, urbano que hay en nuestra ciudad.

“Es un homenaje a nuestra ciudad, a nuestra gente que es trabajadora, que es alegre y pícara”, señaló Miramontes en conferencia de prensa, quien hará el papel que hacía Adalberto Martínez “Resortes”.

Germán Ortega aseguró que habrán números musicales espectaculares y que bailan con tanta energía que pareciera que quieren romper el piso.

“Hemos estado en musicales, pero de verdad ellos están cabrones. No se verá un ‘Tenorio Cómico’, pero habrá albures, quien no lo entienda no es barrio; haciendo grande la película, pero se modificó, se adaptó para teatro, se van a divertir”, declaró.

La “Tesorito” platicó que tuvo la oportunidad de estar con muchos actores en la cinta, como Lucha Villa y Héctor Suárez y ahora está encantada de participar en el teatro.

“Es una obra que va a ser especialmente para todo el público, lo más importante es llevarse la felicidad, para eso estamos nosotros aquí, entregarnos en cuerpo y alma, para todo nuestro querido público”.

El Centro Cultural Teatro 2, de la Ciudad de México se transformará, a partir del día de su estreno el próximo 2 de septiembre, en el salón Kumbala, lugar con ambiente de cabaret que tendrá en sus paredes fotografías en cuadros de Silvia Pinal, Yolanda Montes “Tongolele”, “Resortes”, Germán Valdés “Tin Tan”, entre otros,

Ésta es una producción de Claudio Carrera y Alejandro Gou quien dijo que se está cuidando en una vulgaridad que lastime los oídos al público; se contará con una orquesta en vivo y los asistentes podrán disfrutar de esquites, tacos de canastas y bebidas para que tengan una experiencia completa.

“Siempre en los tenorios hemos cuidado esa parte, obviamente sí habrá doble sentido, la gente viene a ver eso”, explicó, quien adelantó que invitarán a ver la obra a Lucha Villa y Leticia Perdigón, estrellas del largometraje.

Carrera informó que esta obra la había querido hacer desde hace 20 años pero no contaba con el equipo de personas para hacerlo, durante mucho tiempo intentó hacerla con diferentes escritores, pero no lo logró hasta que en un día en la pandemia le dijo a Gou y a Miramontes la idea de materializar este proyecto.

“Es una película que todos los mexicanos adoramos, de muchas generaciones y todas las clases sociales, la pasaban los sábados en la televisión y nos enamoramos de sus personajes”.

Maribel Guardia aseguró que el reparto hace la obra con mucho amor, en el que han estado ensayando diario para que valga la pena.

El “Macaco” dará vida a “Britney” al cual considera es un reto y describe como un “personaje tridimensional” con el que le quiere dar una visión a la comunidad LGBT.

“Le estamos dando modernidad a la obra y una sensación no simple, más compleja, es un personaje tridimensional porque se enamora, trabaja, participa en la comunidad”, concluyó.

rad