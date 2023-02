Lafourcade canta a Saura en Los Goya

La cantante mexicana Natalia Lafourcade pidió “palmas, un canto y alegría” para celebrar la vida del cineasta Carlos Saura, fallecido el viernes.

La mexicana interpretó “Porque te vas”, tema que formó parte del filme Cría cuervos del realizador, quien recibió un Goya honorífico póstumo anoche durante la entrega de los premios a lo mejor del cine español.

En la ceremonia se leyeron palabras que el director dictó para ser leídas cuando se le otorgara un premio honorario por su trayectoria. Su pareja en los últimos 30 años, Eulalia Ramón, fue quien leyó una carta que le indicó el director de Carmen, cuya salud se había visto mermada en las últimas semanas.

Es más, su hija Anna reveló que hasta sus últimas horas de vida, el director estaba preocupado por trabajar, como revisar un disco duro con material.

“A mis 91 años recién cumplidos no podía haber tenido mayor satisfacción, gracias a todas y todos que se han acordado de mí. He sido afortunado rodando más de 50 películas, he traspasado los límites que me proponía”, leyó Eulalia al recibir el galardón en nombre de Saura.

“Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a los creadores de hoy. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, me da mucha pena no estar saboreando con todos vosotros y vosotras”, concluyó el texto.

Saura fue recordado desde un inicio de la ceremonia, con su rostro proyectado sobre el escenario y la interpretación de “Cantares” en la voz principal de Manuel Carrasco y coros de actrices como Maribel Verdú y Clara Lago.

La de ayer fue una ceremonia en la que México se fue con las manos vacías, luego de que Noche de fuego, seleccionada en la categoría de Película Iberoamericana, perdiera ante Argentina 1985, que en un mes buscará el Oscar en Lengua Extranjera.

As bestas, filme basado en el asesinato de una pareja extranjera en la región gallega, fue la gran ganadora con nueve estatuillas, entre ellas Película, Dirección (Rodrigo Sorogoyen) y Actor para el francés Denis Ménochet.

“Una película que habla sobre lo que pasan las mujeres por las tonterías que hacemos nosotros”, indicó el histrión galo.

Laia Costa por Cinco lobitos se erigió como Mejor actriz y Joaquín Sabina, quien hoy cumple 74 años, se llevó el Goya a Canción Original por “Sintiéndolo mucho”, del documental del mismo nombre, que compuso con Leiva, que recogió el premio.

Durante el In Memorian y bajo las notas de “Me cuesta tanto olvidarte” se recordó a quienes partieron en el último año, entre ellos, el cineasta mexicano Jorge Fons (Rojo amanecer), el músico cubano Pablo Milanés y la actriz italiana Gina Lollobrigida.

Lola Flores, la actriz y cantante española que hizo carrera en México, fue recordada en su natalicio 100 con un video en el que mostraron sus trabajos fílmicos, entre ellos los realizados con Agustín Lara y Fernando Soto “Mantequilla”.

La francesa Juliette Binoche (El paciente inglés y Tres colores) recibió el Goya Internacional.

A la par de la ceremonia, transcendió un tuit de la cantante Jeanette respecto a la interpretación de la mexicana: “Me ha parecido un bochorno ver a otra cantante cantando ‘Por qué te vas’ en el homenaje a Carlos Saura en los premios Goya. Nada que comentar”, escribió la española.