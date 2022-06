La vida de Judy Garland: su éxito como Dorothy y sus problemas de salud mental

Si hay una imagen con la cual recordar a la icónica Judy Garland, sin duda sería con su cabellera castaña en dos trenzas, vestido azul, calcetas blancas y una llamativas zapatillas escarlata, de esta forma esta actriz ha sido inmortalizada a través del personaje de Dorothy, la protagonista del filme de 1939 "El mago de Oz", y el día de hoy esta diva del cine estaría cumpliendo 100 años de edad y aquí la recordamos.

1.-Frances Ethel Gumm, nombre real de la actriz, nació el 10 de junio de 1922 y lo hizo prácticamente arriba de un escenario, debido a que sus padres Frank Gumm y Ethel Milne se dedicaban al teatro musical. - Junto a sus hermanas Mary Jane y Dorothy Virginia formó el grupo de las Hermanas Gumm, pero posteriormente ese nombre cambiaría a Las Hermanas Garland.

2.- Su vida comenzó a a verse rodeada escándalos cuando en 1926 su padre fue acusado de abuso sexual, así que tuvieron que cambiar su residencia de Minnesota a California, donde comenzó a tomar clases de baile.

3.- Cuando en 1935 firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, a sus 13 años comenzó a desarrollar ansiedad, porque el estudio no sabía en películas colocarla ya que estaba exactamente en la transición de la niñez a la juventud.

4.- Como su aspecto físico no encajaba con los estándares de ese tiempo, Judy desarrollo inseguridad y esto se agravó cuando tuvo como compañeras de colegio a Ava Gardner, Lana Turner y Elizabeth Taylor.

5.- En noviembre de 1935 enfrentó la muerte de su padre a causa de la meningitis, fue entonces que en un de sus actuaciones en el Shell Chateau Hour Judy cantó por primera vez el tema "Zing! Went the Strings of My Heart" y desde entonces formo parte de su repertorio invariablemente.

6.- Los estudios MGM le presentó a Judy a un joven actor llamado Mickey Rooney, con quien hubo tan buena química que realizaron 10 películas juntos, comenzando con "Thoroughbreds Don't Cry".

7.- Fue en esta etapa cuando Judy comenzó a consumir barbitúricos y anfetaminas para resistir las largas jornadas de trabajo a que era sometida, pero este recurso afectó a la estrella a lo largo de su vida, ya que le provocó trastornos mentales.



Archico AP.

8.- En 1938 llega el filme que impulsó su carrera y la ha llevado a la inmortalidad, "El mago de Oz", donde dio vida a Dorothy una niña de 13 años, cuando en realidad ella ya tenía 16, por lo que tuvo que usar un corsé para ocultar sus senos.

9.- Ella no fue la primera opción para dar vida a Dorothy, el estudio quería a Shirley Temple, pero ella pertenecía a otro estudio y su voz no era adecuada.

10.- En 1940 ganó el Oscar como mejor actriz juvenil por El mago de Oz, llevándola a ser una de las actrices más cotizadas de MGM.

11.- Contrajo nupcias por primera vez David Rose en 1941, pero después de un tormentoso matrimonio se separan en 1944, le siguieron tres bodas más en 1945 con Vincente Minnelli, con quien procreó a su hija Liza Minelli; en 1952 con Sidney Luft, con él tuvo dos hijos Lorna y Joseph; le siguió Mark Herron con quien estuvo casada de 1965 a1968 y finalmente Mickey Deans con quien contrajo nupcias en 1968.

12.- Su primer papel como mujer adulta lo realizó en 1940, con el film "Little Nellie Kelly", donde dio vida a dos personajes una madre y su hija.

13.- Mientras filmaba en 1947 "The Pirate", Judy sufrió una crisis nerviosa, días después regresó a terminar el rodaje, pero en julio de ese año realizó su primer intento de suicidio, al cortarse las muñecas.

14. - Los problemas en su salud mental comenzaron a hacerse notorios y cuando filmaba "The Barkleys of Broadway" fue remplazada por Ginger Rogers; a partir de este suceso su carrera con MGM comenzó en declive, debido a sus constantes retardos y faltas en el set fue suspendida en dos ocasiones y reemplazada en dos películas, en "Annie get your gun" por Betty Hutton y en "Royal Wedding" por Jane Powell.

15. - Después de este bache en 1951 Judy presentó en el Teatro Palace de Broadway, un espectáculo de vodevil que fue un éxito en taquilla y le valió un premio Tony especial por contribuir al resurgimiento del género.

16.- En 1954 estuvo nominada al Oscar por el film "Ha nacido una estrella", pero a pesar de ser la favorita perdió la estatuilla ante Grece Kelly, por la película "La angustia de vivir". Judy no pudo asistir a la ceremonia ya que estaba en labor de parto de su hijo Joseph.

17.- Filmó su última película en 1963, "Could Go On Singing" una cinta en la compartió escena con Dirk Bogarde.

18.- En 1959 Judy fue diagnosticada con hepatitis aguda, dos meses después los doctores le informaron que le quedaban cinco años de vida y recomendaron no volver a los escenarios.

19.- El 23 de abril de 1961 brindó un recital en el teatro Carnegie Hall, que fue inmortalizado en el disco titulado Judy at Carnegie Hall, que se convirtió en uno de los más vendidos y ganó cinco premios Grammy, en la actualidad es considerado un álbum de culto.

20.- En 1969 la salud de Garland comenzó a deteriorarse, aún así realizó varios conciertos en Londres y Copenhague, fue el 22 de junio de ese año que su último esposo Mickey Deans la encontró muerta en el baños de su casa, debido a una sobredosis de barbitúricos que tomaba para dormir.

21. - Al principio sus restos descansaron en el cementerio Ferncliff, situado en Hartsdale, Nueva York, pero en 2017 su familia decidió trasladarlos al Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles.

22.- Para celebrar este aniversario sus hijos crearon una fragancia llamada A Garland Fragrance, que desarrollaron en colaboración de Vincenzo Spinnato Judy, reconocido diseñador de fragancias.

23.- En honor a su centenario en Estados Unidos se volvió a proyectar en los cines "El mago de Oz", sólo los días 5 y 6 de junio.

