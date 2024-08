La tierna pregunta de Nina Rubín a Carmen Armendáriz

“No hablar de más, ni a la prensa, ni en sus redes sociales” fue la primera instrucción que la productora Carmen Armendáriz dio a los actores de la telenovela “El precio de amarte”, que se graba actualmente en Xalapa. Nos cuentan que Armendáriz es muy estricta, pues no quiere que haya spoilers de esta historia. Ante esto, Nina Rubín preguntó: “Carmenchú ¿sí puedo decir cómo se llama mi personaje?” a lo que la productora respondió:“claro, puedes decir cómo se llama tu personaje, pero no qué pasa con él”. Más adelante, “Carmenchú ¿puedo decir quién es mi papá y mi abuela en la ficción?”, a lo que su jefa confirmó, mientras que varios actores alrededor sonríen enternecidos.

Lee también Rossana Nájera apenas se enteró que cortaron su final de "MasterChef"

Issa López confía en la promesa de Guillermo del Toro

Han pasado seis años desde que Guillermo del Toro anunció que produciría las próximas películas de Issa López, realizadora de “Vuelven” y “True detective”, pero ahora las cosas se han oscurecido un poco. Y no por la apretada agenda del cineasta tapatío, sino porque Del Toro no puede por ahora hacer nada fuera de Netflix, empresa con la que tiene contrato por un tiempo más. Issa dice que el filme de ambos está con otra compañía, por lo que es difícil continuar con el proyecto por ahora. pero confía en que ya habrá momento para eso. Lo que sí es que ya se tenían algunos avances y eso, conociendo a Guillermo, no se echará en saco roto.

Cuando Osvaldo de León no tenía tacto con las mujeres

Osvaldo de León, quien actualmente graba la telenovela “Cautiva de amor”, cuenta con un amplio bagaje actoral, pero reconoce que en sus inicios se ponía nervioso cuando tenía que hacer escenas románticas, e incluso lo llegaron a regañar por no tener tacto con las mujeres: “me acuerdo de un técnico que me decía que me salía mucho de mi luz, luego tenía una escena de amor y me decía: ‘¿qué te pasa, no sabes agarrar a una mujer?’ ‘Y yo: no, es que estoy nervioso”. Ahora, dice sonriente, ya tiene práctica.





Osvaldo de León deja Televisa y se regresa a Azteca

Lee también Luis Miguel se niega a cancelar y a fallar a sus fans