La tajante respuesta de Fernanda Castillo al ser consultada por los melodramas actuales: "Nos falta mucho"

Telenovelas como “El señor de los cielos” y “Enemigo íntimo” han contado con Fernanda Castillo como una de sus principales protagonistas. La actriz lleva años trabajando en el medio del entretenimiento y recientemente le consultaron qué opinaba sobre las producciones televisivas que se han lanzado últimamente.

Fernanda Castillo y su pareja, el actor Erik Hayser, se encuentran actualmente promocionando “Isla Brava”, una producción de Televisa Univisión. La actriz asistió al programa de Carmen Aub en E! Entertainment para hablar sobre dicha producción y para reflexionar sobre la calidad de los contenidos que se encuentran actualmente en las pantallas de streaming.

¿Qué opina Fernanda Castillo sobre los melodramas actuales?

Fernanda aseguró que actualmente hay “muchas historias interesantes”, las cuales están protagonizadas por mujeres, pero al mismo tiempo reconoció que en Latinoamérica aún “nos falta mucho”.

"Creo que ahora de repente se está volviendo un poco a contar historias en el melodrama, que yo no tengo ningún problema con el melodrama –me parece que es padrísimo y lo podemos hacer muy bien–, pero de repente historias otra vez un poco rosas que sí idealizaban y que de repente siento que es un retroceso a la televisión que estábamos consiguiendo hacer", aseguró Castillo.



Foto: Fernanda Castillo. Fuente: Instagram @fernandacga

Aub le consultó si no cree que las protagonistas de ahora no son más “empoderadas”, y Fernanda Castillo respondió: "Sí, pero termina siendo la protagonista buscando pareja y entonces es como que no tener pareja significara que todavía no eres tú lo suficientemente exitosa. Aunque tengas todo en la vida no eres suficientemente exitosa porque no tienes pareja y creo que eso no es real".

¿Qué hace falta en la industria, según Fernanda Castillo?

Fernanda Castillo finalizó la entrevista con Carmen Aub asegurando que "estaría padre encontrar, por ejemplo, una mujer que no necesite pareja para ser la protagonista, que sea asexual por ejemplo". "O que no sea la motivación del por qué hace todo lo que hace", intervino Aub, a lo que Castillo respondió: “Si, si. Somos mucho más que eso”.