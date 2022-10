La tajante frase de Saskia Niño de Rivera a Edy Smol por polémica con Chumel Torres

Las redes sociales se vieron revolucionadas en las últimas horas tras desatarse una discusión entre Saskia Niño de Rivera y Edy Smol, conocido como “el gurú de la moda”.

Saskia Niño de Rivera le pidió a Edy Smol que dejara de realizar comentarios homofóbicos, sin embargo el conflicto había iniciado con Chumel Torres, quien criticó la vestimenta del conductor. Esta acción desató la discusión.

Todo comenzó cuando Edy Smol publicó una fotografía en Twitter donde se lo ve luciendo un outfit color rosado neón. En dicha publicación, una persona le preguntó al “gurú de la moda”: “¿Qué les impide vestirse así?”. Chumel Torres respondió: “Mi amor propio”.

Edy Smol, Chumel y Saskia

Edy Smol rápidamente le respondió a Torres que supuestamente no se ha “animado a salir del closet”. A continuación, Saskia Niño de Rivera le respondió a Edy Smol y le aseguró que responder con un insulto homofóbico es caer “bajísimo”.



Foto: Edy Smol. Fuente: Instagram @edysmol_esoficial

“Meterte con la sexualidad de alguien para humillarlo me parece bajísimo. Más viniendo de ti @EdySmol, que me imagino sabes y convives con gente que vive el infierno de tener que salir del closet. Perdón pero si no nos cuidamos entre nosotros entonces, ¿cómo?”, escribió Saskia Niño de Rivera.

Además Saskia Niño de Rivera le pidió al conductor que estos comportamientos no deberían ser dichos por parte de la comunidad LGBT+ ya que esta población es la más atacada por muchas personas.



Foto: Captura del Tweet de Saskia. Fuente: Twitter

Hasta el momento Edy Smol no ha realizado ningún otro comentario al respecto y tampoco le respondió a Saskia. Por el contrario, el “gurú de la moda” decidió celebrar que en este fin de semana fue tendencia en Twitter por el comentario que le hizo a Chumel. Incluso Edy Smol se tomó el trabajo de responder uno por uno los comentarios de Twitter de sus fanáticos y de sus haters.