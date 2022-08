La serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" aterriza con poder latino en México

En el mundo escrito por J. R. R. Tolkien conviven diferentes tipos de seres: desde hobbits hasta elfos, enanos y ents (árboles gigantes que tienen vida). Esa misma diversidad es la que hoy aplaude el elenco de la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder" al notar que, más allá de la ficción, en esta producción se incluyen actrices o actores latinos.



Uno de ellos es Ismael Cruz Córdova, nacido en Puerto Rico pero con raíces agro latinas, y quien da vida a un elfo. En conferencia de prensa, el actor destacó la fuerza de los latinos en el mundo y en las artes.



"Tenemos el derecho de también vernos representados, de disfrutar, de ver un elfo latino en la Tierra Media y ocupar esos espacios", señaló Ismael.



El actor está de visita en el país junto a los protagonistas de la serie que se estrena por Prime Video el próximo 2 de septiembre, en ese marco habló sobre la situación que actualmente viven los latinos dentro del entretenimiento.



"Lo tengo que extender a todas las identidades (más allá de la latina) que estén subrepresentadas o al margen, especialmente los latinos… hay pasos que hemos hecho pero por el hecho de que estemos teniendo esta conversación apasionada podemos comprender que hay tanto más que hacer y es una conversación que debemos tener también a puerta cerrada, en los estudios y en nuestras culturas", apuntó.

"Yo soy de descendencia afrolatina y dentro de la latinidad he experimentado una falta de oportunidades. Esta conversación tiene que ocurrir en nuestras propias culturas, dentro de nuestros espacios… hay que hablar".



"El señor de los anillos: los anillos de poder" se desarrolla miles de años antes de los eventos de "El hobbit" y "El señor de los anillos" de J. R. R. Tolkien y sigue las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.



La mitología de Tolkien ha dado una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia y ahora llega a la pantalla chica. Para el elenco se trata de honrar el legado del escritor y su mensaje.

"Muchas veces se dice que la diversidad no está en Tolkien pero realmente la característica mayor que existe en la obra de Tolkien es cómo se reúnen diferentes personas para buscar un objetivo para el bien común y qué es más diverso que eso. No sólo somos nosotros en términos de diversidad racial, son las fuertes propuestas y expectativas de género, el gran número de culturas que se reúnen en este elenco que nos permiten enriquecer y resaltar el mensaje de unidad de Tolkien, si estamos haciendo algo aquí es realmente respaldar y rendir el mayor homenaje posible al trabajo de Tolkien", explicó Ismael.



Junto a Ismael (que interpreta al elfo Arondir), en la convergencia estuvieron presentes los actores Charlie Vickers (Halbrand), Leon Wadham (Kemen), Morfydd Clark (Galadriel), Owain Arthur (príncipe Durin IV), Sophia Nomvete (princesa Dissa) y Trystan Gravelle (Pharazôn).



En la serie, algunos de los personajes más fuertes y principales son femeninos, tema sobre el que las actrices invitadas hablaron.



"Las mujeres no solamente están incluidas en esta producción, están incluidas en posiciones de poder… tenemos una voz y eso es algo que ha sido muy importante para abrir una puerta de accesibilidad para todos pero también para tener un lugar para personas como yo, una mujer negra. Es un momento extraordinario y revolucionario para la industria de la fantasía y estamos emocionados de formar parte de eso", dijo Sophia.



La serie llegará a la plataforma Prime Video el próximo viernes 2 de septiembre, con nuevos episodios semanalmente.

rad