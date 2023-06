La serie de Amazon Prime que muestra cómo es vivir dentro una prisión mexicana

Guadajara. Por cuatro meses, Sofia y Saskia Niño de Rivera se metieron a una prisión mexicana, para grabar una serie cuyo objetivo era mostrar el proceso de cómo enseñar a las personas privadas de la libertad, hacer un stand up.

El mes próximo, por Amazon Prime Video, saldrá el resultado como "Libre de reír". El proceso detrás de la pantalla, cuyos primeros dos episodios fueron mostrados al público en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

Mientras Sofia es quien sale a cuadro y se ve su interrelación con los presos, su prima Saskia estuvo detrás de cámaras supervisando que todo saliera bien.

“Llevo once años haciendo esto, sólo fue hacerlo ahora allá adentro”, recordó Sofía durante una plática con el público.

El germen del proyecto se dio desde mucho tiempo antes, cuando la también actriz ("Una mujer sin filtro") tuvo la idea de enseñar a los reclusos algo de lo que sabe.

“Lo financié y salió bastante pinche, pero fue la maqueta para enseñársela a Prime que dijo estaba increíble y ahora ya está”, agregó.

Saskia se involucró desde un inicio, pues la gente sin libertad es algo que no desconoce. Es co fundadora de Reinserta, asociación civil sin fines de lucro y que trabaja con personas que se encuentran en la cárcel.

“Aquí el objetivo era humanizar a la gente que está en la cárcel”, indicó.

“(Es ver) Que tu primer pensamiento no sea ‘por qué le están dando voz a los criminales’, porque sé que eso va a pasar, van a haber muchos comentarios así y lo entiendo, porque no todos tienen la madurez emocional que tienen otras personas. Yo creo que a veces aspiramos y no entendemos que los grandes cambios no vienen de acciones grandes, sino de las acciones chiquitas”, subrayó.

Durante su entradas a la prisión, Sofia dijo que llegó a conocer a gente como Juana Barraza “La Mataviejitas”,de lo que no dio detalles.

Recalcó que la enseñanza mayor que se lleva de la serie es disfrutar de la vida y la libertad.