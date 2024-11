En una divertida entrevista, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade cuestionaron a Silvia Pinal acerca de qué le falta hacer, después de la gran trayectoria en que estaba cimentada su carrera. Bromista, como suele ser, "Joe", señaló que, prácticamente, lo único que le quedaba por experimentar era su homosexualidad, ¿cuál fue la reacción de la diva?

Hace cuatro años, las conductoras visitaron la casa del Pedregal de la actriz, para llevar a cabo una divertida dinámica, en la que doña Silvia se portó muy accesible.

Con Efi, Efigenia Ramos (su asistente), presenciando todo detrás de cámaras, la primera actriz se mostró muy entretenida con las preguntas de sus entrevistadoras, hasta en las subidas de tono.

Cuando Oliver sugirió que la diva ya había hecho todo lo que se podía conseguir en una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento, Andrade contrargumentó y expresó que, en realidad, sí había algo que le falta por experimentar; su homosexualidad.

"Me hace falta ser...", dijo la actriz pensativa.

"(Te falta ser) ¡gay!", respondió con entusiasmo Yolanda.

La primera actriz necesitó un instante para advertir qué había querido decir Andrade y con sorpresa sonrío y le pidió a sus anfitrionas que se comportasen.

"No niñas, ¿eh?, no, no, no", dijo con risas.

Montse sugirió que su respuesta negativa desilusionaría a Joe, bromeando con la idea de que, supuestamente, su compañera había esperado todos estos años para que doña Silvia le diera el "sí".

"Pobre, Yolanda, ha estado esperando muchos años".

Las tres se echaron a reír y Pinal se decidió por responder que luego hablaría de ese tema con Yolanda.

"Mira, niña... bueno, luego hablamos, aquel que no corre vuela, ¡qué bárbaras!", expresó.

Fuera de broma, la actriz dijo que le habría gustado casarse con un actor extranjero, al rememorar que sostuvo un romance con Omar Sharif, aunque aclaró que un matrimonio con él nunca hubiera funcionado, ya que le gustaba el juego.

Entre otras de las confesiones, aseguró que la persona a la que se sentía más cercana era a Efi, mientras que su hijo menor, Luis Enrique, era con el que más se identificaba.

