La razón por la que Pedro Pascal toca su pecho en público y de la que todos debemos aprender

Pedro Pascal es uno de los actores más exitosos de los últimos años. Producciones como “Game Of Thrones”, “This is Us” o “The Mandalorian” cuentan con el actor chileno como uno de sus protagonistas.

Recientemente Pascal se volvió viral en las redes sociales luego de que se conociera la razón de su peculiar pose en las redes sociales.

¿Cómo posa Pedro Pascal?

Recientemente, en la alfombra roja de For Your Consideration para la serie “The Last Of Us”, el actor Pedro Pascal y la actriz británica Bella Ramsey posaron juntos, y en un momento la joven actriz le consulta: “¿Por qué te llevas la manos al pecho?”.

Pascal le respondió: “Por qué aquí está mi ansiedad”. Automáticamente, la actriz Bella Ramsey hizo exactamente lo que haríamos cualquiera de nosotros. Apoyarnos en él y mostrar su apoyo a semejante revelación.

Pedro Pascal es uno de los pocos actores de Hollywood que alguna vez han hablado de la salud mental ante las cámaras. Incluso el protagonista de “The Mandalorian” reveló que su madre se suicidó, y desde aquel momento que para él la salud mental es muy importante.

Incluso en TikTok algunos usuarios han recopilado fotos y videos de cada vez en la que Pedro Pascal se ha tocado el pecho. Este hábito se conoce como “stimming”.

¿Qué es el stimming?

La palabra "stimming" se refiere a la conducta autoestimulante, generalmente con movimientos o sonidos repetitivos. Todos esperan de alguna manera, pero no siempre está claro para los demás. La estimulación es parte de los criterios de diagnóstico para el Autismo.

“Todos tenemos ansiedad, no estás solo Pedro”, “Te quiero Pedro”, “Es todo un ejemplo de persona”, son solo algunos de los comentarios que los fanáticos y seguidores de Pascal han escrito en las redes sociales.