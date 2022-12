¿La primera vez del príncipe Harry fue con Elizabeth Hurley? Esto dice la actriz

“Spare”, el libro autobiográfico del príncipe Harry está por publicarse y sugieren que, entre una de tantas confesiones que hizo el duque de Sussex, habló de su primera experiencia sexual, la cual presumiblemente vivió a lado de una mujer mayor, la cual se trataría nada más y nada menos que de Elizabeth Hurley, por lo cual la actriz británica ya se pronunció.

“Spare” o “Repuesto”, en su acepción en español, es el título de las memorias del Príncipe Harry, las que saldrán a la venta el próximo 10 de enero y, aunque desde el pasado octubre ya se conocía la fecha de su lanzamiento, la cuenta regresiva ha producido que este libro se haya convertido en uno de los más comentados en los últimos días, ya que de acuerdo con Penguin Random House, se trata de una obra de “honestidad cruda e inquebrantable”.

Para dimensionar el alcance que está obra tendrá en lectoras y lectores de todo el mundo, la casa editorial ha destacado que “Spare”, de 416 páginas, se tradujo a 16 idiomas, a través de los cuales se hará escuchar la voz de un Harry de 12 años, para contar su versión de los hechos y cómo fue que vivió el deceso de su madre, la princesa Diana, que se despidió de este mundo un 31 de agosto de 1997.

La crítica literaria ha comparado este libro con la autobiografía de Lady D, “Diana: Su verdadera historia” que, en 1992, dejo atónitas y atónitos a miles de fans de la familia real, pues en ella describía los ratos amargos que había vivido durante su matrimonio a lado del ahora rey Carlos, padre de sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry.

De la misma manera que su madre lo hizo hace 30 años, ahora Harry se sincera acerca de los momentos amargos que Meghan Markle, su esposa, vivió al integrarse a la familia real, por las ideas conservadoras y racistas que aún imperan en la corona y la sociedad británica, motivo que aterró a Harry, pues llegó a creer que si seguían viviendo en Londres, la vida de la madre de sus hijos, Archie y Lilibet Diana, corriera peligro.

Pero al parecer, Harry, de 38 años, no se limitaría s tocar estos dos aspectos de su vida, unos de los que más interés causa en la opinión pública, sino que el príncipe también dedicó un par de líneas a las experiencias que vivió como cualquier joven que, al abandonar la niñez y la temprana juventud, busca experimentar sus primeras vivencias sexuales, ya que aseguran que en “Spare” cuenta que su primer encuentro sexual fue con una mujer mayor que él.

Y aunque se ha dicho que Harry no uso nombres y prefirió dejar en el anonimato el nombre de la mujer con la que vivió esta experiencia, los rumores se aseguran que el príncipe se refería a la Elizabeth Hurley, pues de acuerdo con algunos pormenores de la obra que describen dónde se llevó a cabo el encuentro, coincidirían con la descripción de la casa de campo, ubicada al sur de Birmingham, de la que fue dueña la actriz entre el 2002 al 2015.

Sin embargo, la actriz ya ha salido a defenderse asegurando que no hay fundamentos que sostengan que fue ella con quien Harry tuvo su primera relación sexual, luego de conversar con “The Time”:

"Yo no. No culpable. ¡Ja!", expresó.

Luego de la pequeña carcajada, el entrevistador le dijo que su risa le daba el indicio de que esta versión era fidedigna, sin embargo, Hurley insistió con una respuesta negativa:

"No. Yo no. Absolutamente no."

