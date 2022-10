La piratería superó a productos originales en concierto de Roger Waters

Las impresiones en tazas y playeras afuera del Palacio de los Deportes superaron toda expectativa en el concierto de Roger Waters, pues incluso el llavero más pequeño llevaba impresa la fecha 2022 de la gira "This is not a drill"

Contrario a los vasos oficiales que venían con la fecha y el diseño de la gira "The Final Cut", que Roger Waters dio en México en 2019. Varios fans se quejaron, pues se percataron de eso una vez que estaban ingiriendo su bebida, eso no evitó que disfrutaran cada minuto del concierto.

Muchas historias de vida en torno a Joan Manuel Serrat

La primera vez que vio a Serrat estaba embarazada y sin su esposo, pero el domingo, después de 50 años de seguir la trayectoria del cantautor español, Rocío acompañada de su esposo, lo acariciaba y le agradecía su presencia "Hoy si pudiste estar".

"Hace como 30 años yo venía aquí embarazada, no había sillas no había nada, aguanté así, por eso a pesar de haberlo despedido en el Auditorio con mis amigas también vine hoy aquí", dijo



Joan Manuel Serrat en concierto del Zócalo.Foto: Juan Boites/EL UNIVERSAL

George Rhoads no tiene miedo de llegar a una disquera grande

Contrario a otros músicos que han preferido el camino de la independencia, George Rhoads llega a la disquera Sony Music para hacer crecer un proyecto que se ha desarrollado, como otros, a través de las redes sociales.

"Hasta ahora hemos estado trabajando bien, todas las sugerencias que me hacen yo las calo y afortunadamente me han dado la última palabra", comentó para el jalisciense.



foto tomada del Instagram: georgehoadsmx