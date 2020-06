La pasión de Koker por los autos no para

Danny Koker guarda muchos recuerdos de su vida antes de la pandemia. El empresario tiene varios negocios en Las Vegas sobre sus diferentes pasiones: un club de rock and roll, un estudio de grabación, una tienda de tatuajes y el taller Count’s Kustoms, que se dedica a personalizar autos y donde también graba el programa Locos por los autos, transmitido por History.

Tras la crisis sanitaria, él y su equipo tuvieron que cerrar las puertas de Count’s Kustoms, pero el espectáculo no termina ahí, pues detrás de los muros siguen poniendo su creatividad a los autos que aún reciben.

“Fue un desafío porque mucha de mi gente tuvo que conseguir otro empleo, realmente hago todo lo que puedo para cuidarlos, ya que los amo y los que estamos aquí en Count’s Kustoms a puertas cerradas, hemos seguido construyendo autos y motocicletas y rodando el show detrás de las puertas, con mucho cuidado de mantenernos saludables durante todo el proceso”, contó Koker en conferencia telefónica.

El taller también funciona como una sala de exposición, donde se programan algunas visitas guiadas para los turistas, sin embargo, también esta actividad está prohibida, por lo que Danny ha aprendido a trabajar su paciencia por el bienestar.

“Voy a reabrir mi club de rock and roll, pero aún no hay música en vivo permitida, así que será estrictamente como un restaurante bar, mi tienda de tatuajes está dentro de uno de los casinos del hotel aún cerrado; pondré en marcha mi estudio de grabación, pero no puedo abrir los recorridos, así que estamos comenzando a abrirnos lento pero seguro y estoy de acuerdo con eso”.

Locos por los autos tiene grabadas nueve temporadas, pero en Latinoamérica se está transmitiendo la séptima y se espera que en septiembre se estrene la parte ocho. Danny reveló que algunos de sus momentos favoritos han sido cuando trabajó de cerca con músicos que admira.

“El guitarrista principal de la banda de Nikki Sixx llamó a las 6 am, su nombre es DJ Ashba y acaba de comprar un McLaren nuevo y me lo trajo e hicimos algunas cosas geniales. Acabo de pasar el otro día con Alice Cooper, me trajo su Avanti de 1963 y lo estamos haciendo, lo cual es genial... tenemos algunas personas realmente interesantes que queremos compartir con todos”, dijo.

Consciente de que tiene un público joven, Koker pide a sus seguidores que durante esta época difícil contribuyan a la unión y empatía.

“Las personas deben ser amables entre sí, serviciales, si conoces a alguien que necesita ayuda y no pueden salir, ayúdalos, ayuda más allá de tus amigos y sean positivos”.