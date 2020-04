"La pandemia nos hará mejores": Pepe Aguilar

”El mundo va a cambiar y, pese a las dificultades, nos tenemos que adaptar”, opina Pepe Aguilar, quien considera que entre muchas cosas, también habrá una evolución en la tecnología, en el uso de las redes sociales y en la industria musical, después de que termine la crisis sanitaria que la humanidad vive por el Covid-19.

“El mundo ya cambió de raíz; para empezar, por los millones y millones de personas desempleadas que va a haber en el planeta, van a cambiar los valores. La superficialidad que era la reina en el Instagram y de toda esta mentira maquillada creo que ya no va a tener tanta cabida, cuando hay tanta necesidad en el planeta”, considera Pepe Aguilar en entrevista con EL UNIVERSAL.

Musicalmente hablando, agrega el cantante, habrá una mayor competencia, que será de calidad, porque gracias al buen uso de las redes sociales se está mostrando el verdadero talento de las personas en esta cuarentena.

“Y a mí me va a afectar directamente por lo que hago, que es la música, es que va a haber mejor música, cosas que valdrán la pena; creo que había un desborde, una vorágine comercial que ya indiscriminadamente promovía lo comercial y no el talento, y ahora los que quedemos vamos a hacer las cosas de otra manera, ya no sirviendo tanto a otro sistema, sino sirviendo al arte y a los fans y a lo que uno quiere.

“La verdad pienso que el mundo que era antes del coronavirus y la forma en la que se utilizaban las redes era una y ahora es otra y ¿cuánto tiempo vamos a utilizarlas para cantar encima de una canción o hacer chistes nada más?, eso está bien, pero también puede utilizarse en otras cosas”.

Además, es el momento perfecto para un cambio a nivel personal, considera el creador de éxitos como “Por mujeres como tú”.

“Las personas pueden reflexionar sobre todo lo malo que han hecho, corregirlo y aprender a ser mejores, porque el coronavirus enseñó que todos son guales e hizo un recordatorio de lo frágil que la vida puede ser.

“Es la oportunidad del cambio, de hacer las paces contigo mismo y perdonarte por haberte quedado mal, perder tanto tiempo y no haber hecho lo que querías con tu vida; una oportunidad de hablar con tu pareja, con tus hijos, de emendar las cosas, de hacer la vida que quieres, ahora es cuando se puede hacer todo lo que ponías de pretexto para no hacer”, dice desde su casa de Zacatecas.

El hubiera no existe. El cantautor reconoce que tal vez hubiera hecho algunas cosas de diferente forma, y tal vez con la experiencia que tiene ahora no habría arrepentimientos.

“Pero la vida es así, el hubiera no existe y ahora estoy concentrado en lo que voy a hacer, tengo mil cosas que hacer; estoy 100 % dispuesto a ser flexible, a cambiar las veces necesarias, en tratar de adaptarme a la nueva realidad”.

Agradecido, Pepe desea retribuir algo de lo mucho que le han dado, por ello cada semana quiere entregar una canción a su público, en una nueva serie llamada Desde la azotea, en donde interpreta junto a sus hijos Ángela y Leonardo algunos temas nuevos, así como los éxitos y covers.