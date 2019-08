La ópera prima de Yazpik va al FICM

[email protected]

¿Salieron canas? “¡Todas!”, bromea desde el auricular José María Yazpik, al recordar lo que costó filmar Polvo, su ópera prima.

La tarea fue doble, porque también protagonizó la historia en donde un hombre regresa a su pueblo, el cual está amenazado por algo fuerte.

Pero valió la pena, pues la película formará parte de la sección oficial Largo de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a efectuarse en octubre.

“Fue un trabajo exhaustivo y muy cansado, lo trabajé tanto tiempo que también, paradójicamente al estar ahí, ya sabía lo que tenía que hacer; era más concentrarse en dirigir a los actores y que la película se viera como la veía”, destaca.

El actor de Colosio, el asesinato y Narcos dirigió en Polvo, entre otros, a Joaquín Cosío (El infierno), Mariana Treviño (Club de cuervos) y Angélica Aragón (Mirada de mujer).

Es una comedia de humor negro que se filmó en San Ignacio, Baja California, donde Yazpik creció.

“Es el pueblo donde nació mi padre y donde estoy registrado, a los personajes los hice de personas de mi familia, se hizo en la casa de mi abuelo, la tienda de mi tío”, detalla.

“(La historia) se trata de una persona que tiene que confrontarse a las decisiones que ha tomado y todo el tiempo yo lo hago, me pongo a pensar qué hubiera pasado si no me hubiera ido de ahí”, agrega.

En el FICM (por sus siglas), se encuentra en la misma sección que reciente la ganadora en Locarno (La paloma y el lobo), la que va a cerrar la semana de la crítica en Venecia (Sanctorum) y otra vista en Sundance (Esto no es Berlín).

“¡No importa lo que vaya a pasar ahí!, sé que hay buenos cineastas. Sí hay nervio de que la proyección, el sonido y el color salga bien, lo que cada quien saque de la interpretación me da mucha curiosidad”, apunta.

Polvo, coproducida por Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones) será distribuida en cines mexicanos a partir del 25 de octubre, esperando lanzamiento entre otros países, a Estados Unidos.