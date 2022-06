La ópera monumental Carmina Burana regresa al Auditorio Nacional el 4 de octubre, pero en esta ocasión lo hará para apoyar a una buena causa, recaudar fondos para la asociación civil Reintegra, que durante 40 años se ha dedicado a desarrollar programas de prevención y reinserción social con niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable.

"En estos tiempo difíciles nos hace falta humanizarnos, nos hace falta arte, considero que más que una cuestión económica nos hace falta un crecimiento cultural y es muy importante no perder este punto de vista, porque a veces se considera que el arte no es importante, que hay otras cosas prioritarias, pero yo creo que el arte es prioritario y causas como estas lo demuestran", expresó el barítono Enrique Ángeles, quien participa en este montaje.

El cantante estuvo presente en la conferencia de prensa, junto al director Carlos Miguel Prieto, el tenor Víctor Hernández, Fernando Menéndez director del En Harmonía Vocalis, Alfredo Mendoza director del coro infantil Schola Cantorum de México, Roberto Kolb director artístico de la Camerata de las Américas, el bailarín español Sergio Bernal Alonso, quien estuvo vía zoom, Jimena Candano directora de Reintegra y Elías Harari, fundador de Proyecto Camina A.C.; quienes anunciaron esta presentación además de dar los pormenores.

"Hacer Carmina Burana es una forma de transformar las vidas de miles de niñas, niños y jóvenes y a través de ellos lograr un México más justo y seguro, gracias a la comprar de boletos de cada una de las personas que asista a ver esta obra; entonces no sólo es un momento mágico que se puede vivir en familia o amigos, también es una forma de ayudar y transformar a nuestro país", expresó Jimena Candano representante de Reintegra, que rescata a menores de las garras de la delincuencia.

El director de orquesta Carlos Miguel Prieto explicó que Carmina Burana es un montaje espectacular, donde estarán en escena más de 250 artistas, así que la gente podrá sorprenderse por lo que sucede en el escenario y entorno a él, por ejemplo el coro infantil que canta de memoria, algo que asegura no es muy común en el mundo; además de una orquesta de alrededor de 100 músicos y la participación de la prestigiosa compañía Danza Contemporánea de Cuba, que acompañarán a Sergio Bernal Alonso, quien se presentará por primera vez en México.

"A cualquier artista le gusta estar rodeado de otros artistas que hacen un trabajo excepcional, como en esta producción y poder poner un poquito del arte y la cultura de España… tener la oportunidad de poder bailar, expresar y dialogar con 10 mil personas no es nada fácil, pero es un reto en el que quiero estar; me gusta mucho poder representar a mi país, que es muy rico en cultura y arte, pero sobre todo actuar por una causa donde los niños y los jóvenes que no tienen un futuro y medios para hacer su propio camino tengan un mejor panorama", dijo el bailarín.

Si bien se ha anunciado únicamente la fecha del 4 de octubre, por la buena respuesta del público en la taquilla se espera se abra una fecha más, la cual se podría dar a conocer en próximos días.

rad