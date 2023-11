La nueva miniserie más popular de Netflix con Mark Ruffalo que no te puedes perder

En tan sólo una semana "La luz que no puedes ver" se ha posicionado como el título más visto en Netflix.

La miniserie de cuatro capítulos protagonizada por Mark Ruffalo ("Si yo tuviera 30") y Louis Hofmann ("Dark") es una historia que se sitúa en la época de la Segunda Guerra Mundial y sigue a Marie, una joven ciega que vive con su padre en París hasta que los nazis ocupan la capital y ellos tienen que huir para proteger una reliquia muy valiosa.

Mientras que al mismo tiempo, Werner es un chico huérfano criado en un pueblo minero de Alemania que se ha convertido en todo un experto en radios, por lo que es reclutado por el ejército alemán hasta que una crucial noche su camino se cruza con el de Marie.

Esta trama está basada un libro homónimo que ganó el premio Pulitzer en 2014, escrita por Anthony Doerr, pero además de por su conmovedora historia, su elenco es una de las principales razones por la que cualquiera debería verla.

Aria Mia Loberti y la pequeña de ocho años Nell Sutton se encargan de dar vida a Marie, el personaje principal, tanto en su etapa infantil como adulta. Se trata del debut de ambas actrices, quienes en la vida real también son personas con ceguera.

Para dirigirlas, el cineasta Shawn Levy (Free Guy), contó en entrevista que tuvo que aprender acerca de cómo veían el mundo ellas.

“Fue una experiencia completamente nueva para mí, desde el principio tenía que explicarle a Aria que cuando actúas para una cámara tú rostro puede comunicar grandes cosas sin hacer grandes expresiones”, contó Levy.

“A veces le decía: ‘puedes hacer menos con tus cejas’ y ella respondía: ‘bueno, eso tienes que explicarlo más porque nunca me he visto en un espejo’. Imagina cómo construyes una identidad y un sentido de tu lugar en el mundo sin esas herramientas, entonces literalmente tenía que ser como el espejo de Aria”, completó.

Por su parte, la actriz Aria Mia Loberti, confesó a Netflix que estaba convencida de que sería rechazada para el papel, pero había escrito una carta en la que agradecía a Shawn simplemente por haberle mostrado la posibilidad.

"Cuando me llamó (el director), estaba a punto de comenzar mi pequeño discurso y Shawn dijo: `Bueno, hay momentos en la vida de las personas donde las cosas en su vida cambian, donde ellos como personas cambian y las cosas nunca volverán. Y creo que esto es uno de esos momentos para ti´ y luego me dijo que conseguí el papel. No dije nada por un tiempo... simplemente comencé a llorar", recordó Aria.

En la ficción, el personaje de Ruffalo, llamado Daniel LeBlanc, es padre de Marie y le enseña a sobrevivir sola, mientras que Werner (Hofmann) es el personaje que deja en evidencia las atrocidades de la guerra desde el punto de vista de un soldado.

Otros actores como Lars Eidinger y Marion Bailey engalanan la producción, pero quien completa las razones para darle una oportunidad a la serie es Hugh Laurie, el famoso Dr. House, quien se desempeña en un papel muy alejado de lo médico, pero que es pieza fundamental del desarrollo.

Curiosidades que podrás encontrar en esta producción

1. Como la grabación se llevó a cabo en Budapest, Hungría, un lugar que ha recibido a refugiados de la guerra de Ucrania y Rusia, hay escenas donde algunos de los extras son refugiados ucranianos.

2. El director, Shawn Levy, también estuvo detrás de ocho capítulos de otra de las series más exitosas de esta plataforma: Stranger Things.

3. Joe Strechay, un experto en inclusión de discapacidad, ceguera y accesibilidad en la industria del entretenimiento, trabajó de la mano de la producción para garantizar, primero que el casting fuera accesible para las personas ciegas, hasta asegurarse de que los guiones tuvieran el formato adecuado. Así como también dedicó su tiempo con Loberti y Sutton a la precisión histórica y cuestiones de continuidad relacionadas con sus personajes en el contexto de la historia.

