"La muerte de Isabel II es un recuerdo de nuestra mortalidad": Francis Healy, vocalista de Travis

“Algunos aman a la reina, a algunos no les importa, algunos la odian, pero no podemos negar que define a todas y cada una de esas personas; si digo que no me gusta o que la amo me estoy definiendo a partir de ella”, considera el cantante Francis Healy.

El líder de la banda escocesa Travis, comparte su reflexión sobre el fallecimiento de la reina Isabel II ocurrido el pasado jueves 8 de septiembre en el castillo de Balmoral a los 96 años.

El cuerpo de la monarca más longeva de Reino Unido llegó este lunes a la catedral de Saint Giles, en Edimburgo, Escocia, para la celebración de un oficio en presencia del rey Carlos III y que la gente se pudiera despedir de ella.

Francis, nacido en Inglaterra, comparte un paralelismo con hechos históricos como lo fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y la muerte de la monarca que estuvo 70 años en el trono.

“Estaba hablando con una persona sobre el aniversario del 9/11 y la generación de personas que fueron afectadas por ese evento, algunos más que otros, algunos perdieron a sus seres amados pero para la mayoría del mundo que vivía en ese tiempo, nos detuvimos y dijimos ‘oh, por Dios’, vimos lo que pasó y conectó a cada persona por un día horrible”, señala.

“Ahora ella se ha ido y para aquellos que se han definido, a partir de ella, es un recordatorio de que vas a morir pronto también, y que la vida no es para siempre. La vida es una lista. Tienes una corta lista y tienes que aprovecharla al máximo, así que, de vuelta al 9/11 un día todos los que presenciaron ese hecho y sintieron está cosa comunal morirán y el 9/11 sólo será una de esas cosas históricas que sucedieron hace cientos de años”.

El cantante visitará México el próximo 8 de octubre para ofrecer un concierto en el Velódromo Olímpico junto con el guitarrista Andy Dunlop, el bajista Dougie Payne y el baterista Neil Primrose, integrantes de Travis. El músico señala que desde que tiene memoria había estado ahí la presencia de la reina pero explica que en lo personal no está interesado en temas relacionados con la realeza.

“Perder a la reina hace que todos veamos hacia nosotros mismos y algunos están de luto y otros han recordado su propia vida porque esta persona afectó a todos”, recalca Healy.

“Desde que recuerdo la reina había estado ahí, pero no estoy interesado en esos temas, soy escosés, nunca he estado interesado en la familia real, pero no es algo que ella pudiera evitar, tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero parecía divertida, parecía que tenía un buen sentido del humor, que era una persona gentil. Lo siento por su familia porque estoy seguro de que la extrañarán”.

Será el martes cuando un avión transporte el ataúd a Londres para los próximos homenajes en honor de la monarca, siendo el 19 de septiembre su funeral.

