La lapidaria frase de la abogada Camille Vásquez sobre Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y su ex pareja sigue dando que hablar en los medios y han salido nuevos detalles a la luz respecto de la abogada del actor. Las declaraciones de la letrada han surgido a partir del estreno del documental “Johnny vs Amber: The US Trial”, la producción televisiva de HBO Max.

El formato muestra cómo fue el juicio entre los actores, pero desde una mirada “detrás de escena”. Una de las premisas que tiene el documental es la apreciación que tuvo la abogada de Depp para intentar demostrar que el productor es inocente de todo cargo. Lo que la profesional de las leyes planteó, es que estaba intoxicado y, por lo tanto, eso impidió que agrediera a su entonces pareja.

El protagonista de “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, resultó victorioso en el juicio, con un fallo favorable y una compensación que deberá cobrar de parte de Amber Heard, por 10 millones de dólares. Pero por el veredicto de la contrademanda, el actor estadounidense también tendrá que pagarle a su ex pareja la suma de 2 millones.



Johnny Depp y su abogada Camille Vásquez. Fuente: Instagram @cinefiloboliviano

En el documental televisivo se muestra lo que aconteció detrás de escena en el litigio de los artistas, pero desde el punto de vista de los abogados defensores de Johnny Depp, ya que los profesionales que se encargaron de la defensa de Heard, no quisieron participar de la producción.

Quien fue la cabeza de la defensa del también músico fue Camille Vásquez y en una de sus declaraciones del juicio, la letrada planteó una pregunta que descolocó a los presentes y generó algo de polémica. “¿Está borracho y drogado e incapaz de ponerse de pie o está borracho y drogado y puede atacarla, perseguirla, golpearla?”, fue parte del enunciado de la representante legal. “Simplemente no tiene sentido”, concluyó. El documental sigue mostrando luego el resto del trabajo de la defensa del actor y la preparación de sus alegatos.